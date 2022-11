Morbo di Crohn: cos'è, i sintomi e come si cura

Oggi parliamo del Morbo di Crohn con il dottor Paolo Pantanella, gastroenterologo di iDoctors.it

Che cos'è?

Io uso la parola “malattia di Crohn” perché il morbo evoca qualcosa di sinistro e non è bello per un paziente sentirsi nominare così anche da noi medici; la malattia di crohn è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino che può colpire qualsiasi tratto dell’intestino.

Sintomi

I sintomi sono molto variabili, quello più classico è una diarrea cronica quindi sono persone che cominciano ad andare al bagno ed avere diarrea due, tre volte al giorno poi piano piano nel giro di poche settimane quattro, cinque, otto, dieci volte al giorno e chiaramente questo porta a dolori addominali, malassorbimento e calo di peso.

Cause

Cause precise non si conoscono. Sono state accampate una serie di situazioni patologiche ma in realtà non c'è ancora una patogenesi vera e propria, quindi non sappiamo da cosa sia dovuto; c’è una predisposizione genetica per cui nelle famiglie spesso ci sono più persone affette da malattia di crohn o da malattie simili alla malattia di crohn che rientrano sempre nel gruppo delle malattie infiammatorie dell’intestino.

Diagnosi

In realtà la diagnosi è e deve essere clinica; si avvale ovviamente di strumenti medici quindi la famosa colonscopia e poi anche la radiologia, quindi la tac o la risonanza o l’ecografia sono i mezzi grazie ai quale si arriva a una diagnosi precisa

Rischi

Come tutte le malattie croniche prima si sa di averla e prima si riesce a fare qualche cosa per poterla curare; quindi trascurarla è sbagliato da parte del medico e da parte anche del paziente che peraltro quando ha un disturbo di una certa importanza non può fare a meno di fare dei controlli che sono talvolta invasivi e questo in qualche modo può giustamente ritardare la diagnosi.

Cure

Rispetto a pochi anni fa, quando le cure erano due o tre categorie di farmaci e non c’era molto altro da fare, oggi l’armamentario a nostra disposizione è aumentato moltissimo e questo può favorire un tipo di cura capace di ridurre moltissimo i sintomi e talvolta addirittura di far magicamente scomparire la malattia.