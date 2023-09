Microscopi, provette e impronte digitali: la settimana della scienza al Bambino Gesù

Le immagini delle iniziative organizzate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in occasione della Settimana della scienza 2023

Grande curiosità e divertimento per le iniziative organizzate dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in occasione dell’edizione 2023 della Settimana della scienza (23-30 settembre) e della Notte europea dei ricercatori LEAF coordinata da Frascati Scienza e promossa dalla Commissione europea in tutti i Paesi dell’Unione.

A inizio settimana i ricercatori dei laboratori di San Paolo del Bambino Gesù hanno accolto gli studenti più grandi condividendo con loro i segreti del proprio lavoro. Il 28 e il 29 settembre, invece, si sono trasferiti nello spazio giochi delle sedi del Gianicolo e di Palidoro per aiutare i più piccoli a imparare come funziona lo scheletro umano.

Grazie alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, inoltre, i bambini hanno potuto ammirare le esibizioni degli amici a quattro zampe addestrati dal Servizio Cinofili. E in ludoteca, insieme agli esperti del RIS, hanno condotto approfondite indagini per scoprire l’autore di un misterioso furto di cioccolata. Alle iniziative ha partecipato il direttore scientifico del Bambino Gesù, il prof. Andrea Onetti Muda.