“Maggio della Talassemia”, talk informativi e la nuova campagna con l’attore Roberto Lipari

Al via da venerdì 3, il “Maggio della Talassemia” della Fondazione Franco e Piera Cutino. Un programma di appuntamenti per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia che interessa oltre 7000 persone in Italia, oltre la metà delle quali tra Sicilia e Sardegna, costringendole a periodiche trasfusioni di sangue. L’attività di screening che consente ogni anno di prevenire la diagnosi di oltre 400 nuovi casi di malattia solo in Italia.

Il “Maggio della Talassemia” della Fondazione Cutino diventa un momento di bilanci e nuove sfide. Un’occasione importante per creare reti di collaborazione sempre più solide con i Centri per la talassemia di tutta Italia e per finanziare la ricerca nel mese che ospita la “Giornata mondiale della Talassemia”, in calendario l’8 maggio.

“Anche quest’anno - ha dichiarato Giuseppe Cutino, presidente della Fondazione - abbiamo realizzato una serie di eventi, trovando la collaborazione di volti noti come Roberto Lipari che sarà il testimonial della campagna per il 5X1000 e di diversi Centri di Talassemia d’Italia. È per noi una grande emozione vedere come percorsi di ricerca e formazione in ambiti diversi possano incontrarsi e sostenersi vicendevolmente per fare la differenza. Per destinare il proprio 5x1000 è sufficiente, con la propria dichiarazione dei redditi, inserire il seguente codice fiscale della Fondazione Cutino 97204190827 nel riquadro degli Enti di ricerca scientifica ed universitaria. Un gesto semplicissimo che per noi e per la ricerca vale tantissimo”.

“La Fondazione Franco e Piera Cutino merita il 5 x mille – ha detto Roberto Lipari - non solo perché sostengono il più grande centro di Talassemia in Italia, ma perché io ho visto con i miei occhi ciò che hanno fatto e che fanno e sono la dimostrazione che, anche se le imprese sembrano impossibili in questo paese, a volte basta crederci più degli altri per realizzarle. A loro non va solamente il mio 5 x mille, va anche il mio grazie, perché sono un meraviglioso esempio di resilienza”.

Lo spot realizzato dall’attore siciliano è visionabile su fondazionecutino.it

Il Campus Franco e Piera Cutino realizzato esclusivamente con fondi privati dalla Fondazione Cutino rappresenta un’eccellenza nella sanità italiana. Punto di riferimento, ogni anno, per oltre 1.400 pazienti da tutta l’Isola e non solo. Oltre 5.300 l’anno, le trasfusioni di sangue e circa 2.000 gli studi per individuare i portatori sani di talassemia.

Anche nel 2024 ad “animare” il “Maggio della Talassemia” saranno innanzitutto i talk online, condotti da Sergio Mangano, responsabile della Comunicazione della Fondazione che ha lanciato il format di successo tre anni fa. Gli incontri, in programma tutti i venerdì del mese alle ore 18:00, con una durata di 30’, sui canali social dell’associazione, saranno un’occasione per scoprire dove è arrivata la ricerca ma anche per aprire un dialogo con clinici e pazienti di vari Centri di talassemia d’Italia, rafforzando la rete di collaborazioni e di sensibilizzazione attorno a questa patologia.

“Affronteremo diversi temi – ha detto Mangano – da quelli all’apparenza più banali, come la paura dell’ago, alle terapie innovative che promettono di migliorare in maniera determinante la condizione di vita delle persone con talassemia. Quest’anno avremo testimonianze dirette, tra gli altri, dai Centri di Talassemia di Cagliari, Napoli, Catania e Treviso. Il format che portiamo avanti da 3 anni prevede che un clinico ed un paziente si confrontino in maniera diretta ed informale su uno specifico argomento, in modo da approfondire in maniera chiara e puntuale i principali argomenti su cui i pazienti necessitano di maggiori informazioni e chiarimenti come ad esempio l’accesso alle nuove terapie che promettono di guarire dalla talassemia”. I talk sono realizzati grazie al patrocinio della fondazione Fithad, dell’osservatorio OMAR e dell’associazione United, con il contributo non condizionante delle aziende Agios, Bristol Myers Squibb, Vertex.