Lego va dai piccoli pazienti del Gemelli, per riportare i sogni dove rischiano di svanire

Il Gruppo LEGO ha annunciato l'attesissima seconda stagione dello show Lego DreamZzz intitolata "La Notte della Mai-Strega", con un nuovo personaggio cattivo che porterà il caos nel mondo dei sogni.

I primi 10 episodi della seconda stagione saranno disponibili dal 17 maggio sul canale YouTube LEGO, ma anche su Netflix, su Prime Video e su Cartoon Network (dal lunedì al venerdì alle ore 18.25), ma, prima ancora, raggiungeranno il Policlinico Gemelli di Roma.

Lego Italia, infatti, ispirandosi ai protagonisti della serie, ha intrapreso una missione speciale: riportare i sogni dove rischiano davvero di svanire, inghiottiti da una realtà a volte troppo cupa. In collaborazione con Medicinema, l’ente no profit che ha portato la cinematerapia nel nostro Paese, Lego DreamZzz arriverà prima ai piccoli paziendi dell'ospedale romano che potranno vedere in anteprima assoluta i nuovi episodi, il 16 maggio alle ore 16.

Per 88 magici minuti, i bambini dimenticheranno esami e terapie e si godranno lo spettacolo in esclusiva, riscoprendo così il magico potere dei sogni. Giocheranno poi a immaginare i loro desideri e li metteranno su carta per renderli ancora più veri e non dimenticarli mai più.

La missione terminerà nel mondo dei sogni per eccellenza: il cinema. Il 19 maggio dalle ore 10.30 le famiglie potranno godersi l’esperienza di guardare gratuitamente i primi 4 episodi della nuova stagione in 8 cinema italiani, tra questi l'Uci Cinema di Porta di Roma e il The Space Parco De Medici.