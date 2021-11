Arrivano gli screening per il benessere dell’apparato respiratorio

“Le vie del respiro” arrivano ad Olevano Romano. Il 26 e il 27 novembre, infatti, sbarcherà la campagna itinerante sulla salute e sul respiro dei Comuni italiani, patrocinata da Anci e Health city institute e realizzata grazie al contributo di Chiesi Italia.

Nel corso delle giornate, i cittadini di Olevano Romano e delle aree limitrofe potranno controllare in maniera gratuita lo stato di salute dei polmoni, sottoponendosi ad un test spirometico presso la Asl Roma 5, in via San Francesco d’Assisi 101/E. Si potrà prenotare il test sul sito "www.leviedelrespiro.it" oppure chiamando i numeri 06/95600209 e 06/95600231 e, inoltre, i cittadini potranno richiedere dei consigli utili sulle regole di prevenzione per asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva, detta anche Bpco.

“La Bpco - spiega Davide Onofrio Fontana, medico geriatra presso l’Ambulatorio di Fiosiopatologia Respiratoria e Geriatria del Policlinico Universitario Campus Biomedico - è una patologia respiratoria insidiosa ma, per definizione, prevenibile e curabile, sottolineando il ruolo attivo dei pazienti che, con i loro comportamenti, possono contribuire a prevenire l’insorgenza della malattia e rallentarne l’evoluzione. Anche nel Lazio si osserva una maggiore incidenza di Bpco nelle aree urbane e industriali. Questa campagna vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di contrastare i fattori di rischio a tutte le età: innanzitutto l’abitudine al fumo, ma anche l’inquinamento domestico e quello atmosferico, che richiede uno sforzo collettivo a tutela della qualità dell’aria. Infine, non va trascurato lo screening per la valutazione della funzionalità respiratoria tramite la spirometria, un esame molto semplice che andrebbe eseguito già prima dei 50 anni nei soggetti con una storia di fumo, predisposizione alle infezioni e sintomi quali tosse cronica e mancanza di respiro”.

Gli obiettivi delle due giornate sono molteplici: sensibilizzare sui temi del respiro, valutare il livello di soddisfazione dei cittadini sui servizi che impattano sullo stato di salute e sulla qualità dell’aria e misurare la condizione respiratoria degli abitanti. La salute, tra l'altro, è al primo posto tra i temi considerati prioritari dagli abitanti di Olevano Romano e dei comuni limitrofi (27%), seguita da lavoro, trasporto e sicurezza (21%): a rivelarlo è un’indagine che ha coinvolto un campione rappresentativo di residenti. Per quasi la metà degli intervistati (46%) sono state implementate sul territorio politiche e campagne di informazione per la salute dei cittadini, delle quali più del 60% si dichiara molto o abbastanza soddisfatto. Per quasi 7 intervistati su 10 le istituzioni locali sono attive nel promuovere l’attività sportiva tra bambini e giovani (67%) e nell’incoraggiare politiche tese a migliorare le condizioni sociali, economiche ed ambientali (65%). Il 39% degli intervistati dichiara, inoltre, l’esistenza di iniziative di educazione sanitaria scolastica, di promozione della salute sui luoghi di lavoro e di educazione alimentare, tuttavia oltre il 65% ritiene di essere a rischio di sviluppare malattie respiratorie (29%) e tumori (36%).

“Dall’indagine - spiega Lucio Corsaro, advisor di Bhave - emerge un alto livello di attenzione dei cittadini rispetto ai temi di salute, anche per effetto della pandemia, e una diffusa percezione di quanto la salubrità delle città possa influenzare la salute e la comparsa di malattie, che interessano in particolare l’apparato respiratorio. Affinché la consapevolezza si traduca in comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, è necessario che le istituzioni investano in iniziative di informazione e prevenzione, e integrino sempre più le politiche sanitarie con quelle ambientali per garantire ambienti sani e cittadini in salute”.

I risultati dell’indagine e degli esami spirometrici contribuiranno a delineare la fotografia della condizione respiratoria dei cittadini di Olevano Romano e degli altri Comuni coinvolti al progetto, mediante la misurazione dell’indicatore del respiro, qualità dell’aria, salute del respiro e percezione dello stato di salute dei cittadini: “Siamo orgogliosi di aver promosso questa iniziativa che conferma il nostro impegno di azienda leader in area respiratoria, attenta ai bisogni di salute delle persone e alla tutela dell’ambiente, in linea con i nostri valori di azienda certificata B Corp - commenta Raffaello Innocenti, amministratore delegato di Chiesi Italia. Salute e ambiente sono strettamente legati tra loro e rappresentano il futuro di tutti noi: per questo abbiamo voluto mettere a disposizione degli abitanti dei piccoli Comuni d’Italia gli strumenti per conoscere le malattie respiratorie più diffuse e le opportunità di prevenzione, ma anche accendere i riflettori sulle strade che si possono percorrere insieme per salvaguardare i territori e sostenere lo sviluppo delle città quali luoghi di benessere per le persone”.