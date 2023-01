Nel Lazio oltre 100mila persone affette da malattie renali: le sfide da affrontare nel post pandemia

Sabato 21 gennaio dalle ore 09:00 alle 13:00 presso l’NH Villa Carpegna a Roma si terrà il convengo FIRmamento della Nefrologia del Lazio, evento promosso dalla FIR (Fondazione Italiana del Rene).

L’incontro verterà a 360° sugli aspetti legati alla malattia renale dall’impatto sulla salute pubblica alle informazioni utili per i caregiver, i familiari e gli operatori sanitari. Sessioni specifiche saranno dedicate alla terapia dietetico nutrizionale e alla terapia dialitica, fino al trapianto di rene e alle relative criticità e esistenti e le proposte per potenziare il programma trapianto di rene. Obiettivo ultimo dell’evento sarà quello di ottimizzare i servizi erogati in tutte le fasi della malattia renale cronica per offrire ai pazienti la migliore assistenza possibile

Solo nel Lazio sono quasi 100.000 le persone affette da malattia renale (6 milioni in tutta Italia). Numeri importanti nella regione come appurato dal?Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP) che ha sviluppato un algoritmo basato su sistemi informativi sanitari del Lazio,?così da ricavare le stime di prevalenza, pubblicate nel 2020 sulla rivista scientifica ”BMC Nephrology”. I dati dimostrano che nel Lazio sono stati individuati 99.457 individui affetti da malattia renale cronica: nel 79% dei casi sono in uno stadio precoce di malattia e nel 56% dei casi sono uomini. L’età media è di 70 anni e la prevalenza della malattia nella popolazione è 0,3% tra 0 e 18 anni, ma arriva al 10% sopra gli 85 anni.

Al convegno parteciperanno Massimo Morosetti, Presidente della Fondazione Italiana del Rene (FIR) e Roberto Palumbo, componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nefrologia (SIN), Paolo Trancassini (FdI), Questore della Camera Deputati.?Parteciperanno anche i responsabili dei centri trapianti di rene regionali,?il Direttore del Centro Trapianti Regione Lazio Mariano Feccia e il Direttore del Centro Nazionale Trapianti Massimo Cardillo, per testimoniare l'esistenza di una rete trapiantologica regionale potenziata con tutte le Nefrologie, sia pubbliche che accreditate, che rende la regione Lazio ai vertici nazionali per diversità e numerosità di trapianti eseguiti. Previsto anche un intervento di?Alessio D’Amato, Assessore Sanità Regione Lazio e candidato alla presidenza della Regione.

Sarà possibile assistere all’evento FAD, anche in streaming e on-demand, iscrivendosi sulla piattaforma al link? https://www.fenicia-events.eu