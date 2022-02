I tessuti ossei delle ginocchia per "riparare" un braccio: al Sant'Andrea primo intervento al mondo

Un incidente sul lavoro nel 2019 gli aveva provocato una frattura all'avambraccio, ma nonostante diverse operazioni, a quattro anni di distanza l'uomo era ancora limitato nei movimenti con dolori al gomito, al polso e alla mano. Nei giorni scorsi, però, grazie a un intervento innovativo effettuato al Sant'Andrea, il primo al mondo di questo genere, il 50enne ha ritrovato la piena funzionalità del braccio.

La tecnica microchirurgica ha comportato il prelievo di tessuto osseo da entrambe le ginocchia del paziente, per consolidare le fratture del radio e dell'ulna permettendo il ritorno all'utilizzo dell'avambraccio precedentemente fratturato. Un approccio non convenzionale che permette la guarigione di fratture anche gravi con importante perdita di tessuto osseo.

La proposta di procedere con l'innovativa tecnica ortopedica è arrivata nel maggio 2021 dall'equipe del professor Andrea Ferretti, direttore dell'Uoc Ortopedia del nosocomio di Grottarossa e ordinario della Sapienza. L'equipe, guidata dal professor Matteo Guzzini, anche lui docente della Sapienza, ha innestato nella frattura due lembi di tessuto osseo e periostio (la membrana fibrosa che avvolge l'osso) prelevati dalle ginocchia dell'uomo. Il doppio prelievo e trapianto ha permesso la guarigione di entrambe le ossa senza inficiare la funzionalità delle ginocchia e a distanza di 9 mesi il paziente è tornato a usare completamente l'arto.

“Voglio rivolgere i complimenti all’equipe medica dell’azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea - ha dichiarato in una nota Alessio D'Amato, assessore alla Sanità del Lazio - guidata dal professor Andrea Ferretti per lo straordinario intervento, primo al mondo, eseguito con una tecnica apripista in chirurgia ortopedica realizzato con un doppio innesto di tessuto osseo prelevato da entrambe le ginocchia del paziente. Un intervento rivoluzionario nella chirurgia ortopedica a dimostrazione del valore dei professionisti del sistema sanitario regionale”.