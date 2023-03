Screening e prestazioni gratuite: tutte le iniziative della Roma per la festa della Donna

In occasione della festa delle donne, la Roma per l’8 marzo ha programmato una serie di iniziative rivolte alla prevenzione e contro la violenza di genere.

Prestazioni e screening gratuiti

Il club giallorosso da sempre vicino al tema della prevenzione, ha attivato un network di strutture sanitarie nella Capitale che offriranno alle donne nella giornata dell’8 marzo una serie di prestazioni e screening gratuiti. Fra i servizi offerti ci saranno visite ginecologiche, esami della tiroide, mammografie, pap-test e screening del colon. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con ASL RM1, ASL RM3, IRCCS Ospedale San Raffaele e Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Queste le strutture aderenti all’iniziativa e i servizi offerti:

ASL ROMA 1 - CONSULTORIO FAMILIARE MONTE MARIO (Parco di Santa Maria della Pietà, Pad. 5) dalle ore 08:30-12:00 saranno offerti questi servizi: PAP test e HPV test (per le donne dai 25 ai 64 anni), screening colon retto e mammografia (per le donne dai 50 ai 74 anni);

ASL ROMA 1 - CONSULTORIO FAMILIARE PRIMAVALLE (Via Lodovico Jacobini 6), dalle ore 08:30-12:00 servizi offerti: PAP test e HPV test (per le donne dai 25 ai 64 anni), screening colon retto e mammografia (per le donne dai 50 ai 74 anni)

ASL ROMA 1 - CENTRO PMA - OSPEDALE SAN FILIPPO NERI (Via Martinotti 20), Edificio A, 2° piano, dalle ore 08:00-10:00 servizi offerti: dosaggio gratuito AMH e tampone vaginale per Clamidia e Micoplasma (per le donne di età compresa tra 18 e 40 anni). In questo caso sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo: pma.sanfilipponeri@aslroma1.it (indicare nome e cognome, telefono e data di nascita)

ASL ROMA 1 - OSPEDALE OFTALMICO c/o Centro Diurno “La Tartaruga”, (via Vittor Pisani 11) dalle ore 09:00-16:30. Servizi offerti: mammografie

ASL ROMA 3 - CASA DELLA SALUTE (Lungomare Paolo Toscanelli, 230) dalle ore 08:00-17:00. Servizi offerti: screening mammografico (fascia di età 50-74 anni), screening del colon retto (fascia di età 50-74 anni), screening della cervice uterina (fascia di età 25-64 anni), visite ginecologiche (nessun limite di età), vaccinazione anti HPV (gratuita nella fascia di età 11-26 anni e con ticket per utenti di età superiore), consulenze psicologiche per ragazze nella fascia di età 14-24 anni (dalle ore 14:00 alle ore 17:00), prenotazione per test gratuito per l’epatite C (fascia di età 34-54 anni). Qui le prestazioni saranno riservate alle donne appartenenti alla ASL Roma 3.

POLIAMBULATORIO SAN RAFFAELE TERMINI (Via Giovanni Giolitti, 16) dalle ore 08:30-12:30 e 14:30-17:30. Servizio offerto: MOC. Necessaria la prenotazione all’indirizzo: accettazione.termini@sanraffaele.it

POLIAMBULATORIO CAMPUS BIO-MEDICO PORTA PINCIANA c/o Galleria Commerciale Villa Borghese, (Viale del Galoppatoio 33) dalle ore 08:00-14:00. Servizi offerti: PAP test ed esami ematici tiroidei

La sciarpa pink

Oltre alla prevenzione la Roma guarda all’8 marzo, e non solo, nell’ottica di combattere la violenza sulle donne. Da mercoledì infatti sarà possibile acquistare una sciarpa speciale, Pink Scarf, prodotta dal club giallorosso il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di lettini ginecologici e divisori medicali da donare ad alcuni ospedali. Questi serviranno per offrire alle donne vittime di violenza, che cercano soccorso nelle strutture sanitarie, un percorso di visita appositamente dedicato che garantisca loro la massima riservatezza e tutela.

Si potrà acquistare la Pink Scarf a partire dall'8 marzo negli AS Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, cc Maximo e cc Porta di Roma e in occasione di Roma-Real Sociedad (giovedì 9 marzo) partita di andata degli ottavi di Europa League, la Pink Scarf sarà disponibile anche presso lo Store di viale delle Olimpiadi e nel punto vendita della Toyota Fan Zone.