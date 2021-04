Il Covid aumenta la rabbia in bambini e adolescenti, lo psicologo: "Aprire le scuole d'estate"

I bambini e gli adolescenti del nostro tempo sono sempre più arrabbiati "a causa del tipo di vita che facciamo fare loro, per ragioni sociali, economiche, il sentimento di rabbia emerge sin dagli anni dell'asilo nido".

A questo problema già esistente si è aggiunta la pandemia che "ha portato un disagio sia agli adulti che ai bambini e ai ragazzi. Un disagio che si tramuta in aggressivita', in un sentimento di rabbia. È un problema grande, che va affrontato ora, non puo' essere rinviato nel tempo sperando che tutti possiamo dimenticare qualcosa che e' accaduto". A richiamare l'attenzione sulla necessità di intervenire tempestivamente sull'accresciuto sentimento di rabbia dei bambini e ragazzi è Federico Bianchi di Castelbianco, direttore dell'Istituto di Ortofonologia (IdO).

Cosa fare per affrontare e gestire la rabbia dei propri figli?

"Bisognerebbe evitare di scontrarsi con i bambini perchè non sono capricci ma scatti di rabbia - consiglia l'esperto - I capricci vengono puniti perchè sono capricci. Gli scatti di rabbia, determinati da un senso di frustrazione e di difficoltà, non sono più un capriccio".

Da adulti, prosegue lo psicoterapeuta dell'età evolutiva, occorre sempre tenere presente che "se siamo noi arrabbiati, possono esserlo anche i bambini. Certamente - rassicura Castelbianco - non si può subire la rabbia dei bambini, ma i genitori devono fare quello sforzo, quello scatto in più, di parlare con i figli e proporre un accordo, trovando una modalità per poter convivere". Il livello di disagio psicologico provato dai giovani, soprattutto dagli adolescenti, in questo ultimo anno, si esemplifica con "le risse in piazza che tutti ricordiamo, con le coltellate e la violenza pura da parte dei ragazzi che - tiene a sottolineare lo psicologo - non hanno neanche timore di farsi vedere, non hanno più quel desiderio di fare le cose di nascosto ma, al contrario, vogliono mostrare la loro rabbia al mondo".

Per rispondere in modo rapido ed efficace al grido di aiuto che viene dal mondo giovanile, Castelbianco accoglie con favore la proposta arrivata qualche giorno fa dal ministro dell'Istruzione: "Il ministro Bianchi - prosegue l'esperto - ha detto una cosa molto bella che se si realizzasse sarebbe importante: aprire le scuole d'estate". Sarebbe una iniziativa determinante perché "dobbiamo restituire ai ragazzi un punto di riferimento che sia fisico e anche etico, corretto. E l'unico luogo che possa avere queste capacità e' appunto la scuola. Ma - avverte lo psicoterapeuta dell'età evolutiva - non bisogna organizzare attività didattiche, altrimenti la rabbia dei ragazzi aumentera', perche' non e' di quello che hanno bisogno. Occorre invece fare in modo che la scuola in estate diventi un luogo di incontro per i giovani con persone adulte, psicologi, pediatri, docenti, che siano accudenti senza fare richieste di prestazioni. Gia' questo sarebbe un evento clamoroso, sarebbe una grande opportunità, anche per le famiglie. Sono convinto - aggiunge Castelbianco - che con la Società italiana di pediatria (Sip) e con degli psicologi cosiddetti 'di buona volontà' potremmo organizzare un bel servizio e far cosi' riavvicinare i ragazzi alla scuola in un modo sano, senza rabbia, senza prestazioni che possano portare a delusioni o a comportamenti non belli. Questo anche affinche' il prossimo anno scolastico sia - auspica lo psicologo - un anno vero e non un anno con le conseguenze dei due anni precedenti".

Il benessere psicologico, messo a dura prova dalle restrizioni di questo anno di pandemia, sarà uno dei temi al centro del convegno nazionale dell'Istituto di Ortofonologia che si terrà, in modalità online dal 15 al 18 aprile prossimi. Organizzato per celebrare i 50 anni di attività dell'IdO, il convegno si articolerà in quattro giornate suddivise in due sessioni ciascuna. Con oltre 50 interventi di relatori, nazionali e internazionali, e tre tavole rotonde, il convegno farà sentire tante voci differenti, dai pediatri ai neuropsichiatri, dagli psicologi ai logopedisti e psicomotricisti, senza dimenticare i docenti e i dirigenti scolastici. Tra i temi: la scuola oggi; la complessità del bambino; la procreazione assistita e la perinatalità a rischio; l'infanzia (da 0 a 5 anni); l'autismo; gli apprendimenti dai 6 ai 10 anni; la preadolescenza e l'adolescenza; l'arte e l'autismo.

Tutte le informazioni sul convegno sono disponibili sul sito dell'IdO all'indirizzo https://www.ortofonologia.it/50-anni-ido/ in cui consultare il programma, ripercorrere per immagini la storia dell'Istituto, ascoltare le presentazioni degli esperti e i video di approfondimento, pubblicati settimanalmente. Al momento sono disponibili l'intervento di Magda Di Renzo sulla storia dell'IdO, le riflessioni di Federico Bianchi di Castelbianco sulle terapie di ieri e di oggi, e quelle sul trattamento dell'autismo del neuropsichiatra infantile Filippo Muratori, tra i relatori del convegno.



