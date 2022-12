Gastrite: cos'è, i sintomi e come si cura

Oggi parliamo di gastrite, con il dottor Vittorio Riso, gastroenterologo della piattaforma iDoctors.it

Cos’è la Gastrite?

La gastrite è definita come un’infiammazione della parete gastrica.

Sintomi

I sintomi più frequenti sono fondamentalmente legati alla dispepsia; spesso i pazienti chiedono il motivo per cui fino a qualche giorno prima le cose andavano bene, poi ad un certo punto si rendono conto di un abbassamento del tono della voce o del classico bruciore retrosternale, quello che si che si chiama “pirosi retrosternale”.

Cause

Le cause della gastrite sono tante; ci sono alcuni pazienti che devono assumere per forza dei farmaci che sono gastrolesivi come per esempio il paziente che soffre di cefalea o il paziente che soffre di mal di schiena per un pò di tempo ed è costretto a prendere questi antinfiammatori che sono di per se gastrolesivi; ci sono pazienti che hanno un’alimentazione un pò “allegra”, quelli che assumono cibi particolarmente piccanti o che bevono superalcolici, e poi ci sono i pazienti più importanti che sono quelli su cui bisogna porre un minimo di attenzione in più, ossia tutti quei pazienti che hanno un'infezione da Helicobacter Pylori, e infine i pazienti particolarmente ansiosi e particolarmente stressati.

Diagnosi

E’ fondamentale parlare tanto con il paziente e poi c’è ovviamente la componente diagnostica strumentale; è fondamentale secondo me fare una gastroscopia, perchè perchè la gastroscopia ti dice tantissime e perchè bisogna sempre andare a vedere qual'è lo stato della mucosa sia gastrica ma ancora di più della giunzione esofogastrica.

Rischi

E’ molto rischioso, alcune volte ho un pò di difficoltà nel cercare di convincere i pazienti giovani a fare la gastroscopia, e invece paradossalmente forse sono quelli che devono essere più controllati. Se un paziente anziano ha una gastrite comunque deve essere controllato e fare la terapia ma se lo stesso sintomo ce l’ha un paziente giovane o molto giovane, ha tutto il tempo poi per sviluppare quelle patologie associate alla gastrite e al reflusso che portano poi al reflusso gastroesofageo e sono per esempio l’esofagite da reflusso, che possono essere più o meno importanti fino ad arrivare poi all’esofago di barett; ci sono per esempio il trenta per cento dei pazienti che pur avendo un reflusso gastroesofageo non ha sintomi e ci sono quelli che arrivano quando i sintomi si rendono per forza evidenti, legati a perdita di sangue oppure dolore importante

Cure

Una correzione delle abitudini alimentari è fondamentale. Anche il fumo della sigaretta incide tantissimo. Ci sono poi farmaci specifici.

Nei pazienti che hanno una gastrite correlata alla presenza dell’Helicobacter pylori bisogna fare una terapia antibiotica; una volta fatta la terapia antibiotica bisogna ricordarsi sempre di verificare l’avvenuta eradicazione perchè nella migliore delle ipotesi l’eradicazione avviene nel 75-80% dei casi quindi vuol dire che c’è un 20% dei pazienti che pur facendo la miglior terapia antibiotica possibile e stando attentissimo all’alimentazione, non riesce ad eradicare il batterio; quindi è giusto fare la terapia che di solito dura un paio di mesi ma è importante avere anche il classico follow up con il paziente.

Insomma il rapporto medico paziente poi non si limita soltanto alla gastroscopia, alla visita e basta: bisogna tenersi in contatto e riuscire a capire come evolvono i sintomi e come evolve la patologia.