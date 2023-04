Endometriosi: cos'è, i sintomi e come si cura

Oggi parliamo di endometriosi, con il prof. Mario Montanino Oliva, ginecologo di iDoctors.it

Cos’è l’endometriosi?

L’endometriosi è una patologia, purtroppo, ingravescente che interessa circa il 20-30% di tutte le donne in età riproduttiva; l’endometriosi fondamentalmente è la presenza di un tessuto ectopico che in particolar modo è l'endometrio che sarebbe il tessuto che viene eliminato ogni mese con le mestruazioni che, per motivi i più svariati, non si conosce esattamente la patogenesi, si va a localizzare all’interno dell’addome perciò, con il normale ciclo mestruale, viene stimolato anche il tessuto all’interno dell’addome provocando una serie di sintomi.

Sintomi

I sintomi sono abbastanza caratteristici nel senso che il dolore è il primo sintomo e, in particolar modo, parliamo di dismenorrea perciò parliamo di dolore durante le mestruazioni;

si ha un dolore tipico anche durante i rapporti sessuali e sopratutto è una causa molto importante di infertilità, proprio perchè andando a coinvolgere gli organi interni in particolar modo le tube e le ovaio può essere un impedimento ad un normale concepimento.

Diagnosi

Molto spesso l’anamnesi è la cosa più importante o, come ho detto, la sintomatologia è tipica; c’è una certa ereditarietà perciò molto spesso parlando con le pazienti ti dicono “Anche mia mamma aveva questi problemi” o “Anche mia sorella ha avuti gli stessi problemi”. Sicuramente l’ecografia è il modo più facile per fare diagnosi anche se non sempre può essere così facile, nei casi più gravi o più dubbi può essere utile una risonanza magnetica anche se poi, in effetti, una diagnosi di certezza è solamente chirurgica perciò con una laparoscopia si va nell’addome e si vedono questi focolai endometriosici.

Rischi

In particolar modo per il discorso legato alla fertilità perché, naturalmente, quando si va a localizzare l’endometriosi sull’ovaio, passatemi il termine, è come se andasse a erodere, a mangiare questo tessuto ovarico e noi sappiamo che l’ovaio è la sede ed il serbatoio degli ovociti della donna, che ha sempre quelli da quando è nata, perciò, naturalmente, l’endometriosi può rovinare questo patrimonio ovarico, non ultimo, quando si colloca a livello delle tube, può portare ad un occlusione tubarica.

Cura

Essendo una patologia, come ho detto, dell’età riproduttiva, è una patologia ormonosensibile; la terapia più classica o quello che viene data è fondamentalmente la pillola anticoncezionale, io ti vado a bloccare il tuo normale ciclo mestruale, produci meno ormoni estrogeni e non vanno a stimolare l’endometriosi, poi esistono anche altre terapie sempre ormonali un pochino più specifiche anche se, quando c’è una condizione particolarmente grave, l'unica soluzione è l’intervento chirurgico perciò andare proprio ad eradicare la malattia.