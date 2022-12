Depressione: cos'è, i sintomi e come si cura

Oggi parliamo di depressione, con il dottor Davide Parlagreco, psicologo della piattaforma iDoctors.it

Cos’è la depressione?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto distinguere il vissuto depressivo, che è un vissuto di profonda tristezza, vuoto e senso di perdita non patologico, dalla depressione vera e propria che è una patologia psicologica che rientra nei disturbi depressivi nel DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Sintomi

I sintomi sono di tipo psicologico ovvero il calo dell’umore, ovviamente molto significativo, disperazione, mancanza di autostima, senso di colpa persistente per ogni motivo, anche quelli che non hanno nessuna ragionevole base, tendenza a volte nei casi più gravi all’autolesionismo e in questo caso anche il rischio di suicidio; la depressione, con l’alterazione del ciclo sonno veglia, può portare all’insonnia o al contrario all’ipersonnia, come anche ad un calo di peso significativo e una difficoltà di nutrizione da parte del paziente o, al contrario, può portare ad un aumento di peso significativo perchè in questo caso il paziente non ha la capacità di curare i comportamenti e le abitudini alimentari.

Cause

Le cause possono essere di origine psicologica, ovvero i tratti del temperamento, i tratti caratteriali e tutta una serie di esperienze che poi l’individuo ha durante il corso della sua vita così come il contesto sociale, il contesto familiare, l’educazione; c’è anche un fattore biologico: alcuni studi evidenziano che ci siano degli aspetti ereditari nella nella depressione e che quindi alcune persone nascono con una predisposizione.

Diagnosi

La diagnosi avviene mediante inquadramento nosografico, quindi si fa una anamnesi; devono essere presenti una serie di sintomi specifici combinati a delle tempistiche specifiche di presentazione del sintomo: da questa combinazione noi possiamo risalire innanzitutto alla diagnosi di depressione e, una volta che la diagnosi è accertata, capire quale tipo di depressione abbiamo di fronte.

Rischi

Trascurare una diagnosi di depressione è assolutamente pericoloso perchè espone la persona al decorso della sintomatologia depressiva e quindi innanzitutto una mancanza di cura generale di tutto l’ambito della salute; nei casi più gravi ci sono pensieri e comportamenti autolesionistici fino ad arrivare, come dicevo, anche al suicidio.

Cure

La cura consiste sostanzialmente nella psicoterapia e nell’uso di farmaci, però non può essere sufficiente la sola terapia farmacologica perchè è chiaramente una terapia sintomatica mentre la depressione mette il paziente di fronte alla necessità di mettersi in discussione e di una trasformazione radicale della propria personalità; il miglior modo per uscirne è passarci attraverso, questo è un approccio in cui credo moltissimo e oltre a valutare le cause della depressione e gli aspetti patologici è importante soffermarsi anche sugli scopi di un sintomo perchè il sintomo psicologico comunque può essere un'opportunità di conoscersi, di passare attraverso quella sofferenza per sviluppare un modello di approccio alla vita più sostenibile per se stessi.