"Le strade del cuore" portano a Roma, consulti gratuiti per prevenire le malattie cardiovascolari

Piazza del Risorgimento ospiterà fino a domenica "Le strade del cuore", l'iniziativa itinerante promossa da Ospedale San Carlo di Nancy e Tiberia Hospital, che mira a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull'importanza di effettuare check-up periodici. Fino a sabato 23 ottobre, dalle 10 alle 18 si potrà accedere a bordo della clinica mobile di Gvm Care & Research allestita in Piazza del Risorgimento ed effettuare consulti gratuiti per valutare la salute del cuore.

Al termine del percorso (prevede in primis la rilevazione della pressione artesiosa, poi misurazione del peso e del girovita, valutazione del profilo lipidico, misurazione della glicemia e controllo del ritmo cardiaco) è previsto il consulto con il medico. L’iniziativa è consigliata per le persone di età superiore ai 40 anni, l’accesso sarà organizzato per evitare assembramenti e non è richiesta la prenotazione; è obbligatorio aver completato il ciclo vaccinale con la seconda dose o essere in possesso di un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore precedenti. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione Italiana per il Cuore.

“Le Strade del Cuore” sarà presente anche in Piazza San Pietro lunedì 25 ottobre per una giornata speciale e chiusa al pubblico: i medici GVM sulla Clinica Mobile effettueranno infatti dei consulti solo per i più bisognosi grazie alla collaborazione dell’Elemosineria Apostolica, l’Ufficio della Santa Sede che esercita la carità verso i poveri a nome del Sommo Pontefice.