Al via la campagna di sensibilizzazione verso i farmaci equivalenti: "Sulla salute non si risparmia, ma sui farmaci si può"

Al Salone del Commendatore di Borgo Santo Spirito si è tenuto “Il ruolo sociale del farmaco equivalente – Call to action” l'evento di sensibilizzazione sull'utilizzo degli equivalenti dei farmaci.

L’evento è stato realizzato da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di Teva Italia S.r.l. e il motto dell’iniziativa è “sulla salute non si risparmia, sui farmaci si può” e questo è possibile grazie agli equivalenti.

Secondo la UOSD Farmaceutica Convenzionata ASL Roma 1, il Lazio con circa 143 milioni di euro è stata la regione in cui le famiglie hanno più speso in ambito servizi sanitari, quasi 400mila euro di spesa media giornaliera.

Le famiglie stanno cercando di risparmiare sulle spese sanitarie come dimostra il rapporto Donare per curare – Povertà sanitaria e donazione farmaci” realizzato dall’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, organo di ricerca di Banco Farmaceutico. Questo è possibile grazie agli equivalenti e all’iniziativa di sensibilizzazione verso questi, promossa dalla ASL Roma 1. :”Si tratta di farmaci che hanno gli stessi requisiti, garantiti dall’AIFA, di efficacia, qualità e sicurezza del medicinale di riferimento brandizzato e un profilo rischio/beneficio molto più definito rispetto a qualsiasi nuovo medicinale, trattandosi di principi attivi utilizzati da almeno 20 anni. Il loro utilizzo indubbiamente favorirà la riduzione della spesa a carico delle persone e miglioramento dell’aderenza alla terapia una ricaduta positiva in termini di salute” spiega la dottoressa Roberta Volpini, Direttore Generale FF ASL Roma 1. A questa campagna hanno partecipato anche volti noti del mondo della televisone come Iva Zanicchi, la nota cantante ed ex politica e Michele Mirabella, il dottore della televisione italiana: “Una volta che il nostro medico di base ci dice che quel determinato farmaco equivalente va bene per noi, allora quello stesso farmaco va acquistato in totale fiducia”.