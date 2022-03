Assistapp amplia i servizi a domicilio dedicati alla famiglia

A due mesi dal lancio, AssistApp Roma - l’applicazione gratuita che offre servizi a domicilio per ogni necessità, amplia il proprio data base di professionisti che operano nell’assistenza familiare, medica, anziani, casa, annunciando la convenzione con strutture specializzate in questi ambiti.

Badacare, House Assistance, L’Angelo Coop, Mamsitter Italia e Teleserenità: sono le associazioni con cui AssistApp ha siglato le convenzioni per rispondere alle continue esigenze delle persone che, a vario titolo, necessitano di supporto.

"Abbiamo deciso di potenziare i settori più richiesti dagli utenti, con l’obiettivo di incrementare il matching tra domanda e offerta, attraverso il nostro personale interno che risponde fisicamente ad utenti e operatori – spiega Fatia, l’ideatrice del servizio - Siamo l’App dal volto umano che fornisce assistenza attraverso il contatto con una persona fisica che ascolta e trasmette le esigenze espresse dal cliente al professionista e viceversa".

Sono appena stati introdotti due nuovi servizi, molto richiesti dagli utenti che in questo periodo hanno usufruito di AssistApp. Le due nuove funzioni rispondono alle esigenze di urgenze immediate, come il servizio di “pronto intervento” e il “servizio custom”.

Il “pronto intervento” garantisce la risoluzione della richiesta entro tre ore dall’attivazione della chiamata, mentre il servizio custom è un pacchetto personalizzabile di soluzioni per più servizi che il professionista decide di affidare ad AssistApp, che prevede l’assistenza dedicata da parte del personale di Assist.

AssistApp continua nella sua mission basata sulla facilitazione delle esigenze della vita, operando in modalità open source, ovvero accogliendo le richieste di nuovi servizi da attivare, anche dei più inusuali. A questo scopo sono stati avviati sondaggi mirati per coprire presto altri segmenti di mercato.

AssistApp è disponibile su Google play e a breve anche su App Store.