Artemisia Lab apre un nuovo centro ad Acilia

La Rete Artemisia Lab apre il Centro Acilia Medica, una nuova sede sita in Acilia Dragoncello, via Ottone Fattiboni, 186/190.

L’inaugurazione, con taglio del nastro, si terrà venerdì 23 settembre, alle ore 11:30, in presenza dell’Amministratore di Rete, Mariastella Giorlandino e con la partecipazione straordinaria di Maria Grazia Cucinotta.

Sarà possibile incontrare alcuni degli Specialisti del Centro - a disposizione di tutti per informazioni di approfondimento e prime consulenze - fra i quali sono previsti i professionisti dell’Equipe dedicata ai SERVIZI MULTIDISCIPLINARI DI PEDIATRIA, coordinata dal Prof. Giuseppe Titti. A tal fine, sarà allestita anche un’area di accoglienza e intrattenimento su misura per i bambini.

Il centro Acilia Medica offrirà Servizi di Analisi Cliniche, Diagnostica per Immagine e Radiologia (Ecografie, Radiografie e Mammografia con Tomosintesi 3D).

Artemisia Lab è una Rete di 23 Centri clinici e diagnostici, in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella formazione medico-scientifica, per la serietà ed il rigore nell’esercitare le attività di carattere sanitario ed assistenziale.