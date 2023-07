La Fondazione Di Liegro e l'arte-terapia per favorire la salute mentale

È andata in scena lo spettacolo dei laboratori di teatro, musica e arte realizzati dalla Fondazione Don Luigi Di Liegro che mira alle forme d’arte come strumenti di inclusione sociale rivolti alle persone con disagio mentale.

Questi sono rivolti a persone con disagio mentale che effettuano un percorso terapeutico riabilitativo in carico ai Centri di Salute Mentale delle ASL di Roma, e si avvalgono del contributo fondamentale di conduttori specializzati e di volontari. Il laboratorio di teatro della Fondazione si configura come uno spazio in cui le persone esprimono il proprio potenziale portato fuori grazie al lavoro del conduttore che propone training fisico, attività di improvvisazione, esplorazione e comunicazione volte a stimolare la relazione e la creatività. Alla fine del ciclo viene portato in scena il materiale scritto e creato dai partecipanti stessi, come unione delle differenti esperienze che costituiscono lo spettacolo. Al teatro la Fondazione unisce la musico-terapia nei percorsi riabilitativi. La musica, infatti, permette di comunicare vissuti ed emozioni e di elaborare sensazioni che non si riescono a far emergere con le semplici parole nei contesti quotidiani, contribuendo a migliorare la qualità della vita. La Fondazione Di Liegro, mette a disposizione dei partecipanti degli strumenti di percussione aperti e chiusi.

Queste sono solo alcune attività che la Fondazione, che dal 2013 ha coinvolto 1800 persone, mette a disposizione degli utenti Si contano infatti anche laboratori di fotografia e fit-walking, attività che risultano utili per acquisire empowerment ed esperienze di socializzazione e aiutano a risolvere le problematiche che alcune persone si ritrovano ad affrontare con l’affiorare dei disturbi sin dall’età giovanile. Inoltre i laboratori rappresentano un’efficace opportunità di integrare i percorsi terapeutico-riabilitativi.

Luigina Di Liegro, fondatrice e segretaria generale della Fondazione sottolinea come si possono aiutare queste persone: “Quello che può davvero aiutare le persone con disagio mentale sono le relazioni sociali che si creano intorno a loro. È importante che si sentano parte integrante della società e non di rappresentare un problema, e che percepiscano di avere qualcosa da dare agli altri”.

“Con le relazioni ci si può ammalare ma anche curare, quindi il coinvolgimento delle famiglie rappresenta talvolta il problema e al tempo stesso può essere la soluzione” - aggiunge la psicoterapeuta Anna Maria Palmieri, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Di Liegro.