Al Cinema Farnese l'appuntamento per sensibilizzare i giovani sul cancro

Mercoledì 28 febbraio presso il Cinema Farnese di Roma si terrà il secondo appuntamento con la decima edizione del progetto “#Fattivedere” della Fondazione Umberto Veronesi in collaborazione con la Commissione adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica) per sensibilizzare gli studenti sul cancro.

L’iniziativa vedrà circa 200 alunni e alunne del Liceo Ripetta, dell’Istituto Torricelli e del Liceo Augusto Righi vedere il film “Quel fantastico peggior anno della mia vita” (Alfonso Gomez-Rejon, 2015), per poi incontrare i divulgatori scientifici di Fondazione Veronesi e specialisti oncologi e psico-oncologi pediatrici. Tema dell’incontro sarà la diagnosi di tumore nei pazienti adolescenti e la difficoltà di accedere ai centri di cura d’eccellenza e ai protocolli di cura. Alla mattinata arteciperanno Daniele Banfi, giornalista scientifico del Magazine fondazioneveronesi.it, Giuseppe Maria Milano, pediatra oncologo presso Dipartimento di Ematologia, Oncologia, Terapia Genica e Cellulare IRCCS Ospedale Bambino Gesù di Roma, coordinatore del progetto adolescenti 4You presso lo stesso ospedale e fondatore dell’associazione di ex pazienti 4YouAPS e Andrea De Salvo, Psicologo Psicoterapeuta presso il Dipartimento di Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS commenta: “Da anni con il progetto #fattivedere miriamo a sensibilizzare sempre più adolescenti circa l’importanza di prendersi cura di sé e del proprio corpo invitandoli a rivolgersi, senza paura né vergogna, ad un medico o ad un familiare in presenza di sintomi senza causa apparente e prolungati nel tempo. Durante gli incontri viene affrontato soprattutto il tema della diagnosi di tumore nei pazienti adolescenti e, sempre grazie alla presenza di autorevoli esperti, il delicato tema della difficoltà di affrontare la malattia in tutti i suoi aspetti. Siamo fortemente convinti che sia fondamentale il coinvolgimento dei giovani per rafforzare la cultura della corretta informazione scientifica basata sui risultati della ricerca d’eccellenza. Il nostro impegno per l’oncologia pediatrica è quello di finanziare la ricerca scientifica attraverso protocolli di cura, piattaforme di ricerca e sostenendo ogni anno nuovi ricercatori”.

“Sono circa 800 i pazienti adolescenti che ricevono una diagnosi di tumore ogni anno in Italia. Si tratta di pazienti speciali, con bisogni complessi e peculiari. Non solo la malattia compare in un momento incredibilmente delicato del processo di crescita, ma questi ragazzi si ritrovano spesso, ammalati, in una terra di mezzo tra il mondo dell'oncologia pediatrica e quello dell'oncologia medica dell'adulto. Di fatto gli adolescenti con tumore rappresentano un sottogruppo di pazienti per cui esiste un problema di accesso alle cure d’eccellenza e di arruolamento nei protocolli clinici, in particolare se paragonato a quello che accade nei bambini. Per molti tumori, un adolescente malato ha meno probabilità di guarire di un bambino, a parità di malattia, perché non riceve le cure migliori, nei tempi e nei luoghi giusti” - dichiara il Dottor Andrea Ferrari, Pediatria Oncologica, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e membro del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi ETS. Che aggunge - “Come Gruppo di Lavoro Adolescenti di AIEOP, lavoriamo da anni con Fondazione Veronesi per aumentare la consapevolezza dei bisogni dei ragazzi malati. Con il progetto #fattivedere incontriamo i giovani per raccontare loro cosa vuol dire ammalarsi di cancro mentre si va alle scuole superiori. Quest’anno insieme vogliamo occuparci specificatamente dell’accesso alle cure di eccellenza e ai protocolli clinici”.