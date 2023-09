A Villa Borghese la camminata solidale per la ricerca e cura delle leucemie

Domenica 24 settembre si terrà a Roma la settima edizione della Fitwalking for AIL la camminata solidale non competitiva promossa da AIL Roma, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.

La camminata celebra la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone e raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Nella giornata il paziente ematologico camminerà per le strade di Roma trasformando il “Normale camminare” in forma sportiva con evidenti benefici per il sistema cardiocircolatorio, muscolare e immunitario e allo stesso tempo insieme ad altre persone uniti contro la malattia.

La fitwalking si svolgerà all’interno di Villa Borghese con partenza alle ore 11:00 dalla Terrazza del Pincio, dove sarà allestito il villaggio di accoglienza AIL ROMA. Si camminerà per 6km nel verde, con la guida esperta di Fausto Certomà, membro del comitato scientifico nazionale per lo sviluppo del fitwalking. Hanno scelto di partecipare alla Fitwalking e di dare la loro testimonianza il testimonial di AIL Roma Luca Barbarossa, le violoncelliste Giovanna Famulari e Rossella Zampiron, l’attore Sebastiano Gavasso.

Per partecipare bisognerà iscriversi entro il 22 settembre sul sito di AIL Roma oppure recarsi presso l’ufficio di via Rovigo o presso il villaggio AIL la domenica 24 settembre. Chi non potrà partecipare ma vorrà sostenere l’iniziativa potrù effettuare un’iscrizione simbolica testimoniando la propria solidarietà sui social usando l’hashtag #versonuovitraguardi. Con una donazione di 10 euro verrà consegnato ad ogni iscritto un kit di partecipazione con la maglietta da indossare lungo il percorso. Il materiale si potrà ritirare il venerdì 22 in via Rovigo 1/A o via Benevento 2 oppure al Pincio domenica 16 dalle 09:00 alle 10:30 o sabato 23 dalle 16:00 alle 18:00.