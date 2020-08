Agosto mese della salute: il gruppo Ini a fianco dei pazienti

Il Gruppo INI scende in campo in soccorso ai cittadini rimasti in stand by a causa del blocco delle erogazioni di servizi e prestazioni non urgenti determinato dalla pandemia da coronavirus. Arriva la campagna “Agosto, il mese della salute”.

Tutte le strutture e gli ambulatori rimarranno aperti dal 1 al 31 del mese, rispettando i normali orari, per consentire agli utenti di riprogrammare ad agosto visite, esami, check up, controlli e prestazioni ambulatoriali “saltati” a causa del lockdown. La prenotazione dovrà avvenire come di consueto tramite CUP (800 95 15 95), sia in convenzione con il SSN che privatamente, senza liste d’attesa e a condizioni agevolate. L’iniziativa nasce dalla forte volontà aziendale di rimettere al centro la prevenzione e la salute e di fidelizzare la platea degli utenti mettendo i propri servizi a disposizione anche in un mese in cui tradizionalmente l'offerta è sensibilmente ridotta.

“Il segnale è forte e chiaro”, spiega il gruppo Ini in una nota. “La sanità privata accreditata può collaborare con ottimi risultati e surrogare il sistema sanitario laziale oggi fortemente provato e che si è progressivamente rimesso in moto, a partire da giugno. Ma ci si è trovati con centinaia di migliaia, alcune stime parlano di almeno un milione di pratiche sospese, alcune con sicuro pregiudizio per i malati. C’è da mettere ordine e da rassicurare una platea di pazienti che tra l’altro anche per gli effetti collaterali, sociali e finanziari del Covid limiteranno in queste settimane le ferie e la disponibilità della rete di strutture e di servizi del Gruppo INI potrà essere sicuramente utile. Quella dell’azienda che fa capo alla famiglia Faroni è sicuramente una scelta non convenzionale. Ma tutti hanno bisogno di riprendere prima possibile la loro normalità di vita, lavoro e soprattutto salute”.