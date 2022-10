Come fare l'Aerosol? I benefici a tutte le età

Arrivano i primi freddi, tornano raffreddore, tosse e influenza nei bambini e non solo. Sono i mali di stagione, quelli di cui si è sentito parlare meno negli scorsi anni, a causa del Covid, e che, proprio nell'autunno 2022 tornano in primo piano.

Tra le terapie spesso consigliate da pediatri e medici per combatterli c'è l'aerosol. Ma perché è così importante a tutte le età e quando è veramente efficace?

Cos'è l'aerosol e come si fa

L'aerosolterapia consiste nella somministrazione di medicinali per via inalatoria. Si tratta di una terapia efficace in caso di raffreddore e infiammazione delle vie aeree alte e basse. L'aerosol è l'apparecchio che permette questa tipologia di cura.

Nell'apparecchio vengono inseriti i medicinali prescritti nelle quantità indicate, si attacca la presa alla corrente, si applica la mascherina a coprire naso e bocca e si accende il dispositivo finché tutto il quantitativo di farmaco non sia finito. Ci vorranno dai 5 ai 15 minuti circa.

Comunemente l'aerosol, nei mesi freddi e non solo, viene fatto ai bambini, ma in realtà si tratta di una terapia che anche gli adulti dovrebbero svolgere con costanza, perché i benefici sono molteplici.

Tutti i benefici dell'aerosol

I benefici dell'aerosolterapia sono diversi e riguardano bambini, adulti, anziani. Prima di tutto il trattamento a livello locale rende più rapida l'azione terapeutica. Le particelle in cui il farmaco viene trasformato attraverso l'aerosol arrivano prima a bronchioli, alveoli ed esercitano in maniera efficace la loro funzione. Il farmaco - per dirla in parole semplici - arriva dritto al bersaglio e fa centro.

L'aerosol, inoltre, è una terapia indolore, non fastidiosa, priva di effetti collaterali. Si tratta di una cura che può essere svolta comodamente a casa, anche più volte al giorno. Lo stesso apparecchio può essere utilizzato da adulti e bambini, basta, dunque, averne uno in casa per trattare tutta la famiglia.

L'aerosol è fondamentale ed efficace per curare le vie aeree basse e alte e il vapore che emette va ad alleviare anche la secchezza delle mucose e della gola, rende più fluido il muco, previene bronchiti, riduce i broncosmasmi e rende più liquide le secrezioni tracheo-bronchiali.

I farmaci che possono essere somministrati con l'aerosol

Nell'aerosol possono essere inseriti antibiotici, cortisonici, mucolitici, broncodilatatori e antiasmatici così da combattere attravserso la loro inalazione, malattie quali raffreddore, bronchite, broncopolmonite, faringite, laringite, tonsillite, sinusite, polmonite, eccetera.

Un alleato da non sottovalutare, da tenere a portata di mano, per combattere la stagione fredda.