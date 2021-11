A dicembre Psicoterapia sostenibile inaugura il mese della salute psicologica

Il mese della salute psicologica è una campagna di sensibilizzazione e promozione della cultura del benessere psicologico, promossa da "Psicoterapia Sostenibile", per facilitare l'accesso alle persone che desiderano iniziare un percorso psicoterapeutico, migliorare la qualità della propria vita, prevenire e trattare disagi nel rapporto con se stessi e con gli altri. Il diritto alla salute psicologica non significa solo garantire l’accesso alle cure durante le criticità ma anche, e soprattutto, prevenzione.

"Psicoterapia Sostenibile" è una rete di privato sociale, conosciuta da numerose istituzioni romane, in cui afferiscono psicoterapeuti con esperienza nel settore della salute mentale, con diversi orientamenti e approcci, uniti da un nobile comun denominatore: credono che la salute psicologica sia un diritto e non un lusso.

Il progetto, ideato dalla dottoressa Irene Renni, nasce per garantire alta accessibilità a chi desidera iniziare un percorso di psicoterapia adeguando il tariffario al proprio reddito ISEE. Gli studi sono dislocati su tutto il territorio romano ma, per chi lo desidera, è possibile iniziare il percorso anche online. Purtroppo ancora oggi lo stigma è forte e nonostante il momento storico in cui ci troviamo, il benessere psicologico sembra non essere una priorità.

Per questo è fondamentale dare voce a iniziative che affrontano queste criticità offrendo una reale opportunità: prendersi cura di sé in termini psicologici e con tariffe agevolate. In particolare, dal 30 novembre al 30 dicembre gli psicoterapeuti di "Psicoterapia Sostenibile" apriranno i propri studi offrendo il primo colloquio gratuito.

Le persone interessate saranno sapientemente indirizzate nella scelta del terapeuta, tenendo conto della competenza riguardo i bisogni riportati e della zona più facilmente raggiungibile.



Per maggiori informazioni e per prenotare un appuntamento è possibile visitare il sito www.psicoterapiasostenibile.it.