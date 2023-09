A Villa Borghese più di 1500 persone alla camminata solidale per la ricerca e la cura

A Villa Borghese si è svolta l'edizione romana della Fitwalking for AIL la camminata solidale non competitiva svolta in occasione della Giornata Mondiale delal Leucemia Mieloide Cronica.

La passeggiata ha permesso l'incontro dei pazienti in via di guarigione, ex pazienti, familiari e amici che all'aria aperta e facendo sport (percorso di 6 km per i viali di Villa Borghese con partenza dalla Terrazza del Pincio), hanno ripreso il contatto con la vita normale. Oltre a questo l'iniziativa è stata occasione per raccogliere fondi grazie alla partecipazione dei numerosi sostenitori, oltre 1500 gli iscritti, che hanno deciso di camminare insieme per un’iniziativa importante e divertente garantendo un contributo concreto alla lotta contro i tumori del sangue.

Presenti il presidente di AIL Nazionale Pino Toro, la Presidente di AIL Roma Maria Luisa Viganò, il Prof Maurizio Martelli, direttore della UOC ematologia del Policlinico Umberto I, Fausto Certomà membro del comitato scientifico nazionale per lo sviluppo del fitwalking e Luca Barbarossa testimonial della manifestazione.

Viganò ha sottolineato:"In questa giornata simbolica il valore della vicinanza, dello stare insieme si unisce al valore della ricerca e della cura. Un'occasione preziosa per sentirsi uniti idealmente a moltissime persone, per camminare insieme per chi non ce l’ha fatta, per chi sta affrontando le cure, per chi è rinato perché ha vinto la malattia".