Train Like a Champion: nelle palestre McFIT tornano i workout di gruppo con Clemente Russo per migliorare il benessere psico-fisico

Dopo il grande successo in tutta Italia dello scorso anno, ritorna nelle palestre McFIT l’iniziativa “Train Like a Champion”, un progetto in collaborazione con Clemente Russo, unico pugile tricolore ad aver disputato 4 Olimpiadi conquistando 2 argenti (Pechino 2008 e Londra 2012) oltre a 2 ori mondiali (Chicago 2007 e Almaty 2013).

L’obiettivo è promuovere l’importanza dell’allenamento per migliorare il benessere psico-fisico. Ogni mese l’ex campione di pugilato terrà 7 workout a corpo libero in 7 diverse palestre McFIT sparse su tutto il territorio italiano, incentrati su forza e resistenza, pronto a dispensare consigli per uno speciale allenamento funzionale. Saranno lezioni per tutti, cambierà solo l’intensità a seconda del singolo livello di preparazione di ogni partecipante. La lezione si chiuderà poi con un’anticipazione del training previsto per il mese successivo.

Il tema del workout è “Immunity boost”, con l’intenzione di lanciare un messaggio forte sul benessere fisico: allenati per migliorare te stesso e per mantenere il tuo corpo in ottima salute. “È un piacere continuare a collaborare con la famiglia di McFIT per la promozione del movimento sano e dei corretti stile di vita” - ha commentato Clemente Russo - “L’allenamento deve essere centrale nella nostra vita, così come il benessere che ne è la naturale conseguenza. Non si raggiungono risultati importanti senza impegnarsi con costanza a 360°. E farlo divertendosi è per me fondamentale!”.

IL PROGRAMMA DEL MESE DI OTTOBRE 2022

Martedì 11.10 ore 20:00 - ROMA OSTIENSE

Mercoledì 12.10 ore 20:00 - TORINO ORBASSANO

Giovedì 13.10 ore 20:00 – PAVIA

Venerdì 14.10 ore 20:00 - BASSANO DEL GRAPPA

Martedì 25.10 Ore 20:00 - MESTRE VENEZIA

Mercoledì 26.10 Ore 20:00 - CREMONA

Giovedì 27.10 Ore 20:00 - PARMA