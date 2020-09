Palestre economiche a Roma: abbonamenti scontati ed offerte convenienti

Come tornare in forma? Con un'alimentazione equilibrata, certamente, ma abbinata ad un allenamento costante e un'ottima soluzione è l'iscrizione in una delle tante palestre di Roma.

Ecco allora le migliori offerte in palestre della Capitale per rimettersi in riga dopo le vacanze e tornare presto in perfetta forma:

Heaven

Se desideri iscriverti in una palestra all'avanguardia, con tutti i servizi, Heaven propone abbonamenti all inclusive Sala Pesi, Corsi Fitness, Piscina e SPA. Tanti diversi centri Heaven Group in tutta Roma.

Acquista qui abbonamenti open al circuito Heaven a prezzo scontato

Olimpia Nuoto

Se desideri tornare in forma con il nuoto, l’Associazione Sportiva Olimpia Nuoto è una sicurezza a Roma. Sin dalla sua costituzione è stata affiliata al CONI ed è tra le più antiche scuole private di nuoto della Capitale. Corsi di nuoto per tutte le età e tutti i livelli in zona Monteverde-Portuense.

Acquista qui abbonamenti e corsi nuoto a prezzo scontato

Sanama Beauty Fitness

Sanama Beauty Fitness è una delle più prestigiose strutture del fitness a Roma. Non una semplice palestra, ma un vero punto di riferimento per giovani, adulti e senior, grazie al personale qualificato in grado di creare programmi di allenamento validi per tutte le età. Sanama Beauty Fitness ha come obiettivo quello di far ottenere al cliente ciò che desidera, che sia uno sportivo assiduo o meno.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Gordiani Fitness

La palestra Prenestina Gordiani Fitness offre una serie ampia di servizi ai suoi associati in una grande location accogliente e nuova. Sala da ginnastica, sala isotonica, sala cardio e, inoltre, corsi di prepugilistica, cross training e funzionale. La Palestra organizza inoltre stage di corsa "Live open running" e lezioni di fitness all'aperto presso la vicina e sempre aperta Villa Gordiani che dista solo 20 metri dalla sede.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Zerozerocento Sporting Club Roma

Un centro sportivo nato nel 2016, acquisendo un centro sportivo storico nel quartiere di Monti Tiburtini, con l'intento di investire per una modernizzazione di ogni pratica sportiva. Ginnastica artistica, ritmica, acrobatica, nuoto e tante altre attività per diverse fasce di età.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Fit and Go

Un innovativo concetto di fare fitness. Se non sei un tipo costante, non hai tempo per allenarti in palestra a lungo e diversi giorni a settimana Fit And Go è la soluzione che stavi aspettando. Nei Centri specializzati, presenti in tutta Italia, è possibile ottenere programmi di allenamento della durata di 20 minuti che garantiscono risultati sicuri. Fit And Go offre ai suoi iscritti allenamenti basati su tecnologia EMS e Vacufit, borsa e un kit di prodotti e accessori per fare la doccia.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Sporting Club Ostiense

Lo Sporting Club Ostiense è uno dei principali impianti sportivi di Roma, nato nel 1969 e posizionato in zona EUR-Marconi offre 100.000 MQ di impianti sportivi. Piscina estiva e invernale semi olimpionica, con palestra e per finire all’interno della struttura un comodissimo parcheggio di 1.500 posti auto.

Acquista qui abbonamento a prezzo scontato

Club Urbani Centro Fitness

L'attività della Famiglia Urbani è un'istituzione a Roma. Una storia iniziata n el 1955 con il professore Mario Urbani presso lo Stadio Torino poi diventano Stadio Flaminio nel ruolo di preparatore atletico. Da allora vari progetti hanno portato fino all'attuale sede di via Giuseppe Angelo Colini 10, dove Paolo Urbani porta avanti l'attività insieme ai figli Mario e Federica.

Acquista qui un abbonamento a prezzo scontato

ICON Palestre

Barberini, Prenestina, Tiburtina, Nuovo Salario: queste le zone dove si trova ICON Palestre, un circuito di palestre presso cui svolgere corsi di pilates, gag, total gym, functional training, posturale, prepugilistica e godere anche della piscina dove vengono svolte attività di fitness in acqua, come, ad esempio, acquatraining.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Monteverde Club e Monteverde Lab

Nato circa 30 anni fa, Monteverde Club è un angolo di relax e sport immerso nel verde che si erige sulla Valle dei Casali. Negli ultimi anni ha rinnovato la sua struttura e la sua gestione, divenendo un club dotato di tutti i comfort e con tantissime attività sportive e ricreative. Nel nuovissimo centro Monteverde Lab di Via dei Quattro Venti, potrete avere accesso al Biocircuit, un nuovo metodo che ti offre un allenamento personalizzato per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness in un breve periodo di tempo, grazie alla tecnologia all'avanguardia di Biodrive.

Acquista qui abbonamenti a prezzo scontato

Fleming Fitness

Fleming Fitness è un centro sportivo nato nel 1996, un importante punto di riferimento in zona Fleming, punto d’incontro del quartiere. Aperto 15 ore al giorno NON STOP, per un totale 114 ore a settimana, offre corsi di fitness, cross fitness, group training con un massimo di 4 persone e tante attività personalizzate.

Acquista qui abbonamenti a prezzi scontati