Palestre a Roma: abbonamenti a prezzi scontati per ripartire in sicurezza

Ripartire all'insegna del movimento, del benessere del corpo e della mente, ma in sicurezza. Dopo i mesi di lockdown le palestre hanno riaperto con nuove regole e soluzioni ad hoc per offrire il meglio agli abbonati, eliminando paure e rischi.

Ecco allora le migliori offerte in palestre della Capitale per tornare a prendersi cura di se stessi, anche in vista della vicinissima prova costume.

McFIT

Il colosso del fitness, numero 1 in Europa, continua il suo investimento aprendo nuovi centri a Roma! Dopo Ostiense e Casilina è la volta di Laurentina, la palestra super accessoriata presente all'interno del Centro Commerciale Maximo, aperta dal 1 giugno.

McFIT propone un abbonamento open annuale che comprende: sala pesi e corsi LIVE, oltre a macchinari all'avanguardia e workout per tutti i livelli. L'abbonamento potrà essere attivato entro 6 mesi dalla data di acquisto ed è prevista la possibilità di recuperare le mensilità in caso di chiusure dovute al Covid-19.

Acquista l'abbonamento alle Palestre McFIT su Shop Today

Heaven

Le palestre Heaven propongono un abbonamento open che comprende abbonamento Gold All Inclusive open valido per Sala Pesi, Corsi Fitness, Piscina e SPA che potrà essere attivato in qualsiasi momento entro 3 mesi dalla data di acquisto. I 12 mesi dall'abbonamento cominceranno a decorrere dal momento dell'attivazione. L'abbonamento è comprensivo di quota d'iscrizione di 59€ ed è attivabile in 6 diversi centri Heaven Group.

Acquista l'abbonamento open al circuito Heaven su Shop Today

Lanciani Club

Lanciani Club propone abbonamenti annuali scontati del 40% che comprendono open sala pesi e corsi di tennis. Un'offerta riservata a nuovi affiliati, ossia ad utenti che non sono attualmente soci della palestra. Inclusa la tassa di iscrizione del valore di 50€ nel prezzo dell'abbonamento. L'abbonamento è valido per un anno a partire dalla data di iscrizione.

Acquista l'abbonamento annuale alLanciani Club su Shop Today