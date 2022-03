Donne e sport, il padel è sempre più rosa

I campi da padel crescono sempre più in città. Aumentano i centri sportivi che scelgono di investire in questa attività sportiva e di costruire campi per praticarla. Il padel, infatti, è lo sport del momento, quello che più di ogni altro sta conquistando giovani e meno giovani, uomini e donne. Ed è proprio tra queste ultime che lo sport con racchetta sta spopolando.

A Roma e non solo, infatti, il padel sembra essere sempre più amato dalle donne. Secondo gli ultimi dati rilasciati dalla FIT - Federazione Italiana Tennis - in merito alla disciplina del padel, a fine dicembre 2021 risultavano quasi 10mila le donne tesserate. Il trend si conferma forte anche sui social: sono innumerevoli, infatti, i post pubblicati su Instagram dalle appassionate con l’hashtag #padel. Dalle piattaforme social emergono sempre più celebrities che si sono messe in gioco a suon di colpi e tecniche: da Melissa Satta a Miriam Leone, da Viky Varga a Federica Nargi, da Costanza Caracciolo a Chiara Carcano fino a Laura D’Amore e Diletta Leotta.

Tante anche le romane che terminata la giornata di lavoro, oppure nel weekend, indossano l'abbigliamento sportivo, afferrano la racchetta, pronte a mettersi in gioco. Il padel spopola tra amiche, colleghe, crea nuove amicizie, diverte, tonifica e scarica le tensioni quotidiane. Quali motivi migliori per innamorarsi si questo sport inclusivo?

Il padel come sport inclusivo sempre più apprezzato dalle donne

È ciò che emerge da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per Z Padel Club, startup innovativa e reduce dalla realizzazione di due club temporary presso i quali sono state organizzate diverse attività ed iniziative anche a sfondo rosa. “Il padel è uno sport semplice e proprio per questo risulta estremamente inclusivo – afferma Marco Maillaro, uno dei soci fondatori di Z Padel Club – In quanto realtà di spicco del settore, abbiamo avuto modo di organizzare sia iniziative e lezioni formative per giocatrici amatoriali in compagnia di maestri qualificati sia tornei con atlete di livello internazionale nei nostri club temporary. Ma non è finita qui perché in futuro, in occasione delle prossime inaugurazioni, emergeranno nuove attività inclusive per avvicinare sempre più donne, appartenenti ad un target ampio, al mondo del padel”.

La storia del padel

Il padel - questo il suo nome originario - nasce in Messico, quasi per caso, quando Enrique Corquera, milionario, verso la fine degli anni '70, decise di far realizzare un campo da tennis nella sua vasta tenuta. Ma, al momento della realizzazione, ci si rese conto che lo spazio non era abbastanza. Come risolvere il problema? Con un campo da tennis di dimensioni ridotte senza abbattere le mura circostanti. Un campo da tennis "rimediato", insomma, che, a distanza di anni, sarebbe diventato un must nel mondo dei centri sportivi. In Messico e in Argentina il paddle è diffusissimo ma, ormai da qualche tempo, ha raggiunto anche l'Italia ottenendo un inaspettato successo.

Il successo del padel

Oggi quei muri di cemento sono diventati delle reti trasparenti, le misure sono rimaste ridotte rispetto ad un normale campo da tennis (20 metri di lunghezza per 10 di larghezza) e questa nuova, divertente, socializzante disciplina sportiva ha conquistato il Bel Paese. Il nome Padel, è stato probabilmente storpiato in Paddle, dal termine inglese che tradotto vuol dire "pagaia" strumento che, vagamente, può ricordare la forma della racchetta.