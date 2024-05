Corsi terrestri e in acqua da Kiflow Sporting Center: abbonamenti scontati con Shop Today

Il Kiflow Sporting Center è un centro sportivo completo che offre una vasta gamma di servizi, dai corsi terrestri a quelli in acqua. Da Kiflow si ha accesso a numerosi corsi dedicati allo sviluppo dell’equilibrio, del core e della flessibilità, oltre a opzioni di allenamento in acqua che vanno dall’acqua fitness ai corsi per gestanti.

I corsi di Kiflow Sporting Center

I corsi disponibili per gli adulti sono molteplici, tra questi ci sono, ad esempio: pilates, acquagym, hydrobike, pump, spinning, rowing, zumba, welldance, total body, yoga e tanti altri.

La struttura è composta da un’ampia sala cardio – isotonica fornita di macchinari all’avanguardia di Technogym con uno spazio dedicato al Kinesis; è presente un'innovativa sala Biocircuit, una sala spinning e rowing, uno studio dedicato alle attività balance, uno studio dedicato alle attività cardio, una piscina coperta, una grande area benessere con vasca idromassaggio, doppia sauna, bagno turco ed una zona dedicata al relax.

Come abbonarsi

Su Shop Today potrai trovare diverse tipologie di abbonamento a prezzi convenienti per i lettori di RomaToday: c'è l'Abbonamento Gold (un abbonamento annuale che include tutte le Lezioni di Fitness in Acqua e a Terra + Sala Cardio Isotonica) e l'Abbonamento Super Gold (un abbonamento annuale che include tutte le Lezioni di Fitness in Acqua e a Terra + Sala Cardio Isotonica + Biocircuit). Entrambi gli abbonamenti includono la quota d’iscrizione alla palestra.

