Cos'è "Fit And go" e in quali palestre a Roma è possibile allenarsi

Fit And Go è il brand che sta riscuotendo sempre più successo nella Capitale. Una serie di palestre che a Roma danno modo di allenarsi e tornare in forma in soli 20 minuti a settimana.

Come allenarsi nelle palestre Fit And Go

Il tutto avviene con l'ausilio di un personal trainer interamente dedicato al singolo utente, grazie alla tecnologia EMS oppure eliminare accumuli adiposi e cellulite grazie allo speciale tapis roulant Vacufit il tutto combinando programmi di allenamento e le più moderne tecnologie in un ambiente confortevole e ricercato.

I risultati dell'allenamento Fit And Go

Le palestre Fit And Go, attraverso il metodo di allenamento sopra descritto, promettono di raggiungere i seguenti risultati:

Perdita del peso in eccesso

Riduzione degli inestetismi

Riduzione del mal di schiena

Miglioramento della postura

Recupero da un infortunio

Miglioramento delle prestazioni sportive

I Trattamenti di Fit And Go

EMS è l’acronimo di Elettro Mio Stimolazione ed è la tecnologia alla base del metodo di allenamento proposto nei Centri Fit And Go.

Elettrostimolazione abbinata ad allenamenti Total Body ed esercizi funzionali svolti con l’assistenza di Personal Trainer specializzato sono gli ingredienti della formula di successo.

L’Allenamento EMS consente infatti di aumentare la contrazione naturale dei muscoli dell’80%, attivandoli sino agli strati più profondi, riuscendo a stimolare l’attività metabolica ed accelerando in maniera duratura il metabolismo basale, andando quindi a diminuire la massa grassa in favore di quella magra. Tutto questo può avvenire senza allenamenti estenuanti ma con solo 20 minuti di esercizi funzionali a settimana.

Vacufit è un macchinario rivoluzionario che consente un dimagrimento rapido ed un dispendio calorico elevato in poco tempo. Molto simile ad un tapis roulant, associa l’esercizio aerobico della camminata veloce, all’effetto vacuum (sottovuoto) e a quello thermal (basato su raggi infrarossi), rendendo possibile in soli 30 minuti di camminata un miglioramento importante della circolazione ed un’ azione dimagrante mirata sugli accumuli adiposi.

Il risultato dell’esercizio costante con Vacufit è un miglioramento del micro-circolo, della texture cutanea ed un’accelerazione del metabolismo facilitando l’eliminazione del grasso e dei chili di troppo da cosce, glutei, pancia e fianchi.

Dove si trovano le Palestre Fit And Go a Roma

Roma Appio Claudio – Via Quintilio Varo, 5/7

Roma Appio Latino – Via Santa Maria Ausiliatrice 79/81

Roma Baldo degli Ubaldi – Via Giovan Battista Gandino, 33/35

Roma Balduina – Via R. R. Pereira, 122-124

Roma Bufalotta – Via della Bufalotta, 178

Roma Casalpalocco – Via Eschilo, 191

Roma Eur – Via Bombay, 28/30

Roma Flaminio – Via Flaminia, 318F

Roma Fleming – Via Flaminia, 718

Roma Fonte Meravigliosa – Via Andrea Meldola 23

Roma Lanciani – Via di S. Angela Merici, 63

Roma Mazzini – Via Monte Zebio

Roma Mezzocammino – Viale Aurelio Galleppini 24

Roma Montagnola – Via Gaetano Trezza, 33

Roma Monteverde – Via Edoardo Jenner, 23

Roma Olgiata – Via Cassia 2032

Roma Ostiense – Via Anton da Noli, 42/44

Roma Parco de Medici – Via Salvatore Rebecchini, 5

Roma Parioli – Via Salaria, 126

Roma Piazza di Spagna – Via di S. Giacomo, 25

Roma Prati – Via Terenzio, 15/17

Roma Rione Monti – Via del Boschetto, 42B

Roma San Giovanni – Via Pontremoli, 9

Roma Somalia – Viale Somalia, 192

Roma Spinaceto – Viale degli Eroi di Rodi, 240

Roma Stazione Tiburtina – Via Eugenio Torelli Viollier, 23

Roma Tiburtina – Via Raffaello Nasini, 14

Roma Trieste – Via Alessandria, 226