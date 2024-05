Aspresso, il club sportivo per tutti di fronte alle Mura Aureliane

Aspresso è il nuovo centro sportivo sinonimo di sport, fitness e divertimento per tutta la famiglia che ha aperto in viale Marco Polo 127, davanti alle Mura Aureliane.

Con i suoi campi da padel e una magnifica piscina olimpionica, Aspresso è situato in una posizione idilliaca a pochi passi dal centro storico della città, in una storica villa in zona Piramide, adibita a palestra altamente performante. Spazi interni ed esterni per classi di gruppo e allenamento funzionale, per una completa esperienza di fitness in una cornice unica.

Il Club ha tutto quello che serve per la salute e la forma fisica. Corsi all’aperto e al coperto, tra cui yoga, pilates, total body, funzionale, ritmo latino e tante altre.

Un’ampia gamma di classi fitness alla settimana tenute da istruttori esperti e motivanti, tutto incluso nell’abbonamento. La piscina olimpionica offre corsi di nuoto, classi fitness in acqua per tutte le età, nuoto sportivo e bagni rilassanti. Sarà coperta durante l’inverno offrendo accesso tutto l’anno. In Aspresso Roma, inoltre, si gioca a padel tutto l’anno grazie ai 9 campi completamente nuovi, di cui 6 coperti nei mesi invernali.

L’ingresso del Club si trova in viale Marco Polo 127, lato Cristoforo Colombo. Il club dista solo pochi minuti a piedi dalla stazione di Piramide e Ostiense.

E’ presente un parcheggio interno a pagamento, o un parcheggio pubblico gratuito in via Cristoforo Colombo.

L’Offerta di ShopToday

Shop Today offre l'opportunità di abbonarsi ad Aspresso a prezzi convenienti. Gli abbonamenti annuali assicurano l’accesso illimitato al fitness, alla meravigliosa piscina olimpionica aperta tutto l’anno, alle classi di gruppo e al padel. L’abbonamento comprende nel dettaglio:

accesso al club in qualunque momento negli orari di apertura (lun-ven 6.30 – 23.00 | sab-dom e festivi 8.00 – 21.00)

accesso in piscina aperta tutto l’anno con copertura nei mesi invernali

accesso alla palestra

accesso a tutte le aree fitness e alle classi di gruppo

accesso al nuoto libero e classi di gruppo in acqua

accesso ai campi da padel con una tariffa agevolata per la prenotazione di 5€ a partita.

accesso al cafè

CLICCA QUI E SCOPRI L'OFFERTA DI SHOP TODAY