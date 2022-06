Terme e spa, relax e benessere a Roma e dintorni: gli indirizzi da segnare

Dopo una settimana di duro lavoro, dopo un anno intero trascorso ai ritmi frenetici della Capitale, una giornata alle terme o in spa è la parentesi ideale da ritagliarsi, per staccare la spina e rigenerare corpo e spirito.

Non solo per festeggiare un compleanno, un addio al nubilato, una laurea, dunque, ma anche per farsi un regalo, senza che ci sia a tutti i costi un'occasione speciale. Perché dedicarsi un po' di relax e benessere è sempre una buona idea, da soli, in coppia, in gruppo.

Percorsi benessere, massaggi, trattamenti per tutte le esigenze: RomaToday ha selezionate 6 spa e centri termali da provare a Roma e dintorni.

Gran Spa Rome Cavalieri

Nel cuore di Roma, in un parco mediterraneo privato che si estende su sei ettari di verde incontaminato, con spettacolare vista sulla Roma monumentale e il Vaticano, si trova il Cavalieri Grand Spa Club, un luogo esclusivo, dove rilassarsi senza badare al tempo che passa. Si tratta di una spa di lusso, attenta ad ogni esigenza dei propri ospiti e che punta a proporre sempre il meglio per l'equilibrio psicofisico, con trattamenti e pratiche wellness. E' possibile scoprire una combinazione di massaggi corpo tonificanti e trattamenti ricostruttivi per la schiena con principi attivi naturali altamente efficaci, scegliere formule di bellezza svizzere e spagnole. Presente anche parrucchiere e boutique esclusiva dove acquistare vari prodotti per la cura del corpo. Presenti anche delle piscine esterne, un'oasi rinfrescante lontana dalla calura cittadina, per passeggiate fra i pini e nuotate nel blu.

QC Terme

A circa mezz'ora da Roma, si nasconde un'oasi di benessere fatta di piscine termali, aree relax, fiori e piante. Si tratta di QC Terme, spa & resort all'interno di una storica tenuta a due passi dal mare di Fiumicino. Siamo alle porte dell'area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, dove vasche, solarium e cascate sono immerse in un giardino secolare che è parte integrante del percorso benessere offerto dal centro termale. Dove tutto è realizzato secondo la filosofia dell’Antica Roma, che poneva l’acqua al centro della gratificazione del corpo e dello spirito. All'ingresso del resort si ricevono in dotazione accappatoio, asciugamano, ciabatte, le chiavi del proprio armadietto e, una volta riposti i propri oggetti personali e indossato il costume, si è pronti per iniziare una rigenerante esperienza.

QC Terme, Via Portuense 2178/a Fiumicino

Acque Albule, le Terme di Roma



Foto da Facebook @termediroma

Sono soprannominate le Terme di Roma e trovano la loro sede a Tivoli. La cittadina, nota per le sue sorgenti naturali ricche di benefici, ospita da anni il centro termale. Il Centro Termale, oltre alle tradizionali cure termali, propone diversi tipi di percorsi benessere grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie. Percorsi di alternanza acqua fredda - acqua calda, docce aromatiche, getti d'acqua posizionati in modo da massaggiare, a giro completo, tutti i muscoli dalla cervicale alla pianta dei piedi. Sauna e bagno turco, ma anche un parco con le 4 piscine esterne di acqua sulfurea a temperatura costante di 23 gradi, due delle quali particolarmente adatte ai bambini.

Acque Albule - Terme di Roma, via Tiburtina Valeria,km 22,700, Tivoli Terme

Terme di Cretone



Terme di Cretone, via dell'Acqua Solfurea - Cretone di Palombara Sabina

Vale la pena allontanarsi da Roma, di circa 30 km, per andare in Sabina a scoprire le Terme Sabine di Cretone, immerse nel verde della natura circostante, ai piedi di un rigoglioso bosco. Tre piscine alimentate da sorgenti termominerali sulfuree e possibilità di fare il bagno di notte. Una location che unisce svago, natura, relax, luogo ideale anche con i bambini. Le Terme di Cretone sono note per le proprietà terapeuriche e cosmetiche sin dal 1987, consigliate per curare malattie della pelle, delle vie biliari, dello stomaco, artroreumatiche e non solo. Oltre al centro termale, le Terme di Cretone mettono a disposizione dei clienti anche 2 campi da calcetto, un’area fitness, 3 piscine alimentate da sorgenti termominerali sulfuree, 4 campi da tennis e un ristorante (aperto di sera).

Terme di Stigliano



Terme di Stigliano, foto da Facebook @termestigliano

"Vicine a Roma...Lontane dallo stress", questo il motto delle Terme di Stigliano che sorgono a soli 50 minuti da Roma e Viterbo all'interno di un rigoglioso parco, circondato da colline verdeggianti e con ben 5 fonti termali da cui sgorga acqua di natura solfo-iodica ipertermale (da 36°C a 56°C). Da non perdere il Percorso Romano, un itinerario di puro benessere ispirato all'antica Roma, con tiepidarium (36°C), calidarium (42°C), sauna finlandese (70°C), aromarium (36°C) con essenze della Tuscia e zona relax con area tisaneria. Presente anche una vasca termale semicoperta e l’idromassaggio termale dalle proprietà drenanti e rilassanti.

Terme di Stigliano, Canale Monterano (RM) . Loc. Bagni di Stigliano n.2

Terme di Saturnia

E' d'obbligo superare il confine del Lazio, per suggerirvi una gita fuori regione alla scoperta di alcune tra le terme più famose d'Italia (e non solo). Parliamo, ovviamente, delle Terme di Saturnia (in Toscana). In località Molino si trovano le cosiddette sorgenti termali libere, piscine naturali, a cielo aperto, a libero accesso. Sono la meta ideale per gli amanti della natura e delle terme, ormai sono recensiti dalle migliori guide di tutto il mondo e per questo sono scelte da numerosi stranieri. Il consiglio, infatti, è di frequentarle in mezzo alla settimana e non in alta stagione.

In alternativa per chi oltre alle terme naturali, volesse regalarsi un memorabile soggiorno di lusso, c'è il bellissimo Parco Termale Terme di Saturnia Spa & Golf Resort che è uno tra i più grandi d'Europa e che offre agli ospiti quattro piscine termali all’aperto, gli idromassaggi e i percorsi vascolari ad acqua calda e fredda e un hotel curato in ogni minimo dettaglio.

Terme di Saturnia SPA & Golf Resort Saturnia (Gr) – Maremma