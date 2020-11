Tutti i tipi di miele: usi, benefici e proprietà curative

Il miele è un medicinale naturale. Ce lo sentiamo dire da quando eravamo bambini. Da assumere al posto dello sciroppo, non appena compare una prima tosse, da sciogliere in tè, tisane, latte, come sostituto dello zucchero, ma anche da mangiare in accompagnamento a formaggi stagionati e non.

Il miele e i suoi mille usi. Sul mercato ne esistono tantissimi tipi, dai più comuni "millefiori" e "di acacia" ai meno noti mieli di "tiglio", "tarassaco" e "melato di bosco". In questa guida andiamo a conoscere tutti i tipi di miele e tutte le sue preziose proprietà.

I benefici del miele

Il miele è un alimento nutriente, idratante e ricco di proprietà benefiche e curative per l'organismo. Vediamo tutti i suoi benefici:

antinfiammatorio per la gola

rimedio contro l'insonnia

ricco di polifenoli per combattere l’invecchiamento

cura contro tosse e raffreddore

rimedio per stimolare la circolazione sanguigna

aiuto per combattere le allergie

la sua assunzione contrasta la formazione di tartaro (a differenza dello zucchero)

accellera il metabolismo e brucia i grassi

aiuto per curare l'artrite

rimedio per combattere l'anemia

Altri usi del miele

Il miele è ottimo per prendersi cura della propria salute, dunque, ma anche della propria bellezza. Se unito allo yogurt, ad esempio, crea una maschera nutritiva per il viso, perfetta per contrastare pelle secca e disidratata; unito all'olio di mandorle diventa un perfetto contorno occhi. Sostituisce il burro di cacao per nutrire le labbra, soprattutto quando screpolate o stressate dal freddo. Miele e olio di oliva insieme creano un unguento ideale per dare nuova vitalità e lucentezza ai capelli. Infine, due cucchiai di miele in acqua tiepida creano un pediluvio rilassante.

Tutti i tipi di miele

Ma come scegliere il miele ideale e quanti tipi di miele esistono? Ce ne sono tanti e, ad ognuno, corrispondono alcuni benefici e proprietà curative. Scopriamoli di seguito: