Tisane fredde, le ideali per affrontare l'estate

In estate è importante bere. Con il caldo torrido e le sudate ricorrenti, infatti, l'organismo ha bisogno della giusta idratazione. Oltre a bere acqua naturale (meglio evitare quella gassata), però, si può optare per delle tisane rinfrescanti e depurative, amiche della dieta.

Se in inverno, infatti, un infuso caldo è proprio ciò che ci vuole per spezzare o terminare una lunga giornata, con l'arrivo della stagione estiva, si possono preparare dei piacevoli infusi freddi a base di erbe e frutta. Un'alternativa alle acque aromatizzate (qui alcune ricette).

Scopriamo quali sono le tisane fredde più buone da bere in estate:

Le tisane fredde

Nelle erboristerie, nei supermercati, nei negozi di infusi sono tante le varietà di tisane tra cui poter scegliere, ognuna con un particolare gusto e con diversi benefici per l'organismo. Du seguito alcuni esempi:

Tisana limone e zenzero

Buona in inverno, non è da sottovalutare anche nella sua versione estiva. Aiuta a digerire, è perfetta per chi soffre di gonfiore ed è un aiuto anche in caso di malanni di stagione (raffreddore, mal di gola). E' inoltre diuretica e purificante per l'organismo.

Tisana alla menta

Fresca e depurativa, la tisana alla menta è un'alleata naturale per affrontare l'estate. Si può spremere anche un po' di limone per smorzare il gusto intenso della menta.

Pesca e frutto della passione

Per chi ama le bevande fruttate, questa tisana è l'ideale. Ha un gusto dolce che conquista anche i bambini.

Karkadè

Ha un bellissimo colore rosso e si ricava dall'infusione di fiori di ibisco. Fredda, in estate, è davvero buonissima, oltre ad essere ricca di sali minerali e di vitamine. Si tratta di una bevanda antiossidante, diuretica, dogestiva, antinfiammatoria.

Ortica e mirtillo

Infine ecco una tisana fredda ideale per gambe stanche e gonfie. La tisana ortica e mirtillo, infatti, facilita la circolazione, ha proprietà diuretiche e un gusto piacevole.