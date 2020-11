5 tisane d'autunno per affrontare al meglio i primi freddi

Primi freddi, romantico foliage fuori dalla finestra e una tisana buona e salutare da sorseggiare in un momento di relax. L'autunno è una delle stagioni più suggestive per i suoi colori, per i cambiamenti che la natura ci mostra, ma è anche il periodo in cui - con gli sbalzi di temperatura - è bene avere alcune accortezze quotidiane, per rafforzare le difese immunitarie e allontanare i mali di stagione.

Un rimedio naturale per affrontare questa stagione sono, ad esempio, le tisane d'autunno. Una dolce e calda coccola, toccasana per il corpo e per la mente. Ecco 5 buonissime tisane autunnali ricche di proprietà e vitamine:

Tisana con zenzero

Zenzero e limone, zenzero e arancia, diverse le tisane da acquistare in erboristeria o realizzare in casa, a base di questa preziosa spezia. Lo zenzero è prezioso, anche in autunno, per la sua azione stimolante, utile a combattere stress e stanchezza e a prevenire i mali stagionali. Assumere con costanza una tisana allo zenzero migliora la circolazione sanguigna, è ricca di antiossidanti, favorisce la digestione, riduce disturbi come la nausea.

Tisana al cardamomo

Una tisana al cardamomo è una preziosa alleata in autunno per prevenire raffreddore, tosse, per liberare le vie respiratorie e per combattere la stanchezza tipica degli stati influenzali. Il cardamomo è una spezia indiana, ricca di proprietà detox. Nelle tisane in commercio in erboristeria o nei supermercati, è spesso abbinata a zenzero o cannella.

Tisana all'eucalipto

Anche una calda tisana all'eucalipto è un ottimo rimedio per disintossicare l'organismo, rafforzandone le difese immunitarie. All'eucalipto può essere aggiunto anche timo, tiglio e menta. L'infusione libererà le vie aeree oltre a lasciare un senso di freschezza a lungo.

Tisana all'echinacea

L'echinacea è una pianta miracolosa in autunno e in inverno. Se assunta con costanza è utile a rafforzare il sistema immunitario, prevenendo influenze e raffreddori. Spesso unita alla rosa canina ha, inoltre, un sapore piacevole ed è facile da trovare nelle erboristerie, nelle farmacie e nei supermercati.

Tisana a base di vitamina C

Infine non dimenticate le tisane a base di vitamina C, quest'ultima è presente negli agrumi, nei frutti rossi, nella papaya, nella rosa canina, nell'ortica, nel kiwi, nell'aloe vera. Un infuso a base di uno o più di questi ingredienti è un valido alleato per affrontare le stagioni più fredde