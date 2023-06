Tutti i benefici del tè matcha, la "polvere verde" dalle mille proprietà

Il tè matcha è un tè verde in polvere sempre più diffuso nella nostra cultura. Proviene dalla Cina ed è ricco di proprietà preziose per la nostra salute. C'è chi lo considera, addirittura, un vero e proprio elisir di lunga vita.

Il tè matcha si ottiene dalle stesse foglie del tè verde (Camellia sinensis), ma queste, invece che essere essiccate, vengono asciugate e macinate in mulini a pietra molto finemente, fino a ottenere una polvere. In pratica, rispetto al tè verde, il tè matcha permette di sorseggiare le intere foglie del tè, potendo godere a pieno di tutte le fibre, gli antiossidanti e le altre proprietà che contengono.

Lo si può assumere come un normale tè, diluendolo in acqua calda, oppure si può utilizzare per svariate ricette dolci e salate (salse, dolci, biscotti, porridge, etc.)

Scopriamo, nel dettaglio quali sono i benefici del tè matcha e perché berlo è un toccasana per salute e bellezza.

Il tè matcha fa ringiovanire

Questo speciale tè verde rallenta l'invecchiamento. Contiene, infatti, le catechine, molecole antiossidanti che proteggono i tessuti dell’organismo dall’invecchiamento e dalle malattie croniche poiché impediscono reazioni chimiche che portano alla formazione di composti dannosi.

Il tè matcha fa dimagrire

Non è miracoloso, ma, grazie alla presenza del polifenolo "epigallocatechina gallato", aumenta il metabolismo, fa bruciare velocemente e aiuta a dimagrire più in fretta. Ovviamente deve essere associato ad una sana e variegata alimentazione. Contenendo molta clorofilla è consigliato anche per eliminare ritenzione idrica e inestetismi della pelle. Ha un'azione drenante e migliora la circolazione sanguigna.

Il tè matcha migliora la memoria e rilassa

Grazie alla L-Teanina, un amminoacido che si trova comunemente nel tè, incrementa i livelli di dopamina e serotonina nel cervello, che stimolano la memoria e promuovono la concentrazione. Non solo: la L-Teanina aumenta anche i livelli di GABA (acido gamma-aminobutirrico), una sostanza secreta naturalmente dalla corteccia cerebrale, che aiuta a rilassarsi poiché riduce la tensione emotiva.

Il tè matcha migliora la digestione

Il tè matcha è un alleato anche per chi ha una cattiva digestione. Sarebbe un medicinale naturale per regolarizzare l'intestino ed eliminare le tossine dal colon. E' molto indicato a chi soffre di acidità gastrica.

Ottima alternativa al caffè

Per chi non vuole prendere molti caffè, ma ha bisogno di energie per affrontare la giornata, il tè matcha è una valida alternativa: presenta livelli di caffeina più alti di qualsiasi altro tè verde ma, a differenza della caffeina contenuta nel caffè, quella del tè verde matcha è a rilascio più lento e quindi ha un effetto più duraturo.

Tè matcha alleato di cuore e salute

Tanti i motivi che ci portano a dire che il tè matcha è un forte alleato della salute. I polifenoli che contiene lo rendono un grande amico del cuore. L'assunzione di tè matcha, infatti, riduce la pressione, il colesterolo e i trigliceridi, con benefici sull'apparato cardiovascolare. Alcuni studi hanno provato che controlla i livelli di glicemia e che, per questo, è consigliato ai diabetici di tipo 2. Infine, questo prezioso tè, rafforza le difese immunitarie, poiché ricco di vitamine, minerali e polifenoli.