Smoothies e frullati golosi ideali per l'estate

Frutta e verdura: l'estate ne è ricca. Dalle pesche alle albicocche, dai pomodori alle zucchine è sicuramente questa una delle stagioni che più hanno da offrire.

Oltre a mangiarle regolarmente, crude o cotte, frutta e verdura possono anche essere gustate in modalità "frullata". L'importante è saper fare gli abbinamenti giusti e, magari, saper unire le proprietà che contengono per realizzare dei super frullati energici, nutrienti, rinfrescanti, oltre che golosissimi.

Differenza tra smoothies, frullati e frappè

D'estate ci si può davvero sbizzarrire, ma per prima cosa è importante saper distinguere smoothies, frullati e frappè:

lo smoothie è una bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa e ha un ridotto contenuto calorico

il frullato contiene una base di latte, yogurt o gelato, è quindi più liquido e anche il quantitativo di grassi contenuti aumenta

il frappè è tale solo se presenta al suo interno ghiaccio tritato, ideale quindi per le serate estive.

Smoothies e frullati, ricette da fare a casa

Vi suggeriamo 4 ricette rinfrescanti, disintossicanti e salutari più una davvero golosa per una merenda alternativa che non sia, per forza, nemica della dieta.

Smoothie al mango - disintossicante e ricco di vitamine

Ingredienti:

2 bicchieri di mango tagliato a cubetti

1 bicchiere di succo di carota fresco

1 bicchiere di succo d’arancia fresco

Foglie fresche di menta, basilico o dragoncello

Versa nel frullatore una manciata di foglie delle erbe aromatiche e triturale, poi aggiungi i cubetti di mango, il succo d’arancia e il succo di carota e frulla tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Puoi usare un pezzetto di mango e una fogliolina di menta per guarnire il bicchiere.

Smoothie all'anguria – una dolce ventata di freschezza

Ingredienti:

300 gr di cocomero

200 ml di succo di mela

1 manciata di mirtilli

2 palline di sorbetto al limone

Metti nel frullatore il cocomero, quasi tutti i mirtilli e il succo di mela e mixa alla massima potenza. Servi lo smoothie con una pallina di sorbetto o 2 fettine di limone per ogni bicchiere, e decora con i rimanenti mirtilli.

Frullato all’avocado e basilico – sano e ricostituente

Ingredienti:

1 avocado maturo

1 bicchiere di latte di riso

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di zucchero di canna

Frulla la polpa dell’avocado con le foglie di basilico fresco, il latte di riso, il succo di limone e lo zucchero di canna integrale. Aggiungi un cubetto di ghiaccio se desideri un effetto più rinfrescante.

Frullato vaniglia e lamponi – la dolcezza della frutta

Ingredienti:

3 banane mature

2 cestini di lamponi

50 cl di latte scremato

1 cucchiaino di vaniglia liquida

1/2 limone

Sbuccia le banane, tagliale a fettine e aggiungi del limone. Mettile nel frullatore con i lamponi, lasciandone da parte alcuni, il latte e la vaniglia e fai frullare alcuni secondi, fino a ottenere una bevanda schiumosa. Prima di servire decora i bicchieri con i lamponi messi da parte in precedenza.

Frappè alla nutella – il re dei dessert

Ingredienti:

70 grammi di gelato al cioccolato

200 ml di latte parzialmente scremato freddo

20 grammi di nutella

Frulla il gelato al cioccolato con il latte freddo, la Nutella e il ghiaccio spezzettato. Versa in bicchieri di vetro abbastanza grandi e servi subito.