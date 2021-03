Colomba fatta in casa, la ricetta facile

Seconda Pasqua ai tempi del Covid. Seconda Pasqua con tante restrizioni con cui dover fare i conti. E, se lo scorso anno, in tanti si cimentarono in pizza e pane, il 2021 potrebbe essere l'anno della colomba fatta in casa.

Il lievitato protagonista delle festività pasquali non è poi così difficile da realizzare ed è in grado di mettere d'accordo tutti, grandi e piccini.

Tante sono le colombe artigianali da poter acquistare d'asporto o a domicilio in tutta Roma. In alternativa ci si può cimentare nella ricetta da preparare in casa. Seguendola alla lettera la soddisfazione sarà senza dubbio grande.

Cosa occorre per fare la colomba in casa

Per prima cosa procuratevi uno stampo per colomba. Lo troverete anche presso supermercati e negozi di casalinghi. Seconda cosa avrete bisogno del lievito (ma se non lo avete leggete qui come realizzarlo in casa).

Ingredienti:

3 uova

100 gr di burro

200 gr di zucchero

1 arancio e un limone (la buccia grattugiata)

100 gr di liquore Amaretto (in alternativa acqua)

350 gr di farnia

1 bustina di lievito per pizza istantaneo

1 bicchiere di latte intero

100 gr di arancia candita a cubetti

50 gr di mandorle amare o fialetta alle mandorle

Per decorare:

100 gr di granella di zucchero

100 gr di mandorle sgusciate



Procedimento:

Sbattere il burro con lo zucchero con una frusta elettrica o in una planetaria fino a rendere l'impasto gonfio e spumoso. Aggiungere i tuorli e gli altri ingredienti. Montare a neve a parte gli albumi e unire anche questi. Mettere ora l'impasto in uno stampo per colomba. Cospargere la superficie con mandorle e granella di zucchero.

Cottura:

Mettere in forno statico per 40 minuti circa a 170 gradi.