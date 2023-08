Pesche, perché mangiarle fa così bene

Tra i frutti protagonisti dell'estate, troviamo senza dubbio le pesche. Disponibili in tante varietà, per tutti i gusti, le pesche - oltre ad essere molto buone - sono ricche di proprietà e benefici per la nostra salute.

I benefici delle pesche

Ecco i principali benefici delle pesche per l'organismo:

proteggeono dalle malattie cardiovascolari e dal diabete

sono ricche di calcio, fosforo, potassio, ferro e zinco

contengono vitamina A e polifenoli

sono digestive e depurative

migliorano la circolazione del sangue

sono ricche di antiossidanti

sono povere di grassi

sono diuretiche e lassative

sono ricche di carotenoidi (e dunque favoriscono anche l'abbronzatura)

contengono vitamina C

abbassano il colesterolo

Altre cose da sapere sulle pesche

La pesca andrebbe mangiata tutta, sia la polpa che la buccia. Nella polpa, infatti, è contenuto il maggior numero di antiossidanti, ma anche la buccia contiene tantissime proprietà. Inoltre, per il suo potere saziante e il basso numero di calorie, è un frutto ideale da mangiare durante le diete alimentari. Un frutto che, sicuramente, non deve mai mancare sulle tavole d'estate.