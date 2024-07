Melone Dino, un "uovo di dinosauro" nei supermercati e sui banchi di ortofrutta di Roma

Sembra un uovo di dinosauro, altri lo chiamano "palla di neve", ma altro non è che una nuova varietà di melone arrivata dal Brasile in Italia, anche a Roma. L'aspetto somiglia in parte ad un cocomero, ha una forma ovale, una buccia liscia bianca con striature verdi, attrae l'attenzione di tutti i bambini, ma anche di tanti adulti.

Melone Dino, cos'è

Il nome commerciale che gli è stato dato è "Melone Dino", l'origine è coreana, anche se poi è stata l'azienda brasiliana Agricola Famosa - più grande coltivatore di melone nel Brasile del Nord - a prenderne l'esclusiva esportandolo nel mondo. Da qualche mese capita di vedere lo strano frutto nei banchi di ortofrutta e in alcuni supermercati della Capitale. C'è anche chi ha deciso di annunciarne l'arrivo sui social, come il Panificio Rossetti in zona Centocelle: "La scorsa settimana vi avevamo dato una piccola anticipazione di questa bontà dell'azienda Agricola Don Camillo e oggi ve la presentiamo ufficialmente", si legge su Instagram.

Ma andiamo a scoprire meglio cos'è il Melone Dino, qual è il suo sapore e le sue proprietà.

Melone Dino, proprietà e gusto del nuovo frutto

Nel mondo è anche conosciuto come "Snowball melon", ossia melone "palla di neve", per la sua forma tonda e la sua colorazione bianca. In Italia, però, è stato diffuso con il nome di Melone Dino, proprio perché ricorda un uovo di dinosauro.

Fuori bianco, striato di verde, con la buccia liscia, dentro giallo chiaro - simile al melone invernale, zuccherino e dissetante. C'è chi consiglia di mangiarlo da solo come frutto, chi di abbinarlo ad insalate, al prosciutto (proprio come si fa con il classico melone), ai formaggi, alla feta. Si dice sia un frutto ricco di magnesio, vitamina A, vitamina C, acido folico e che sia un neturale antiossidante e antinfiammatorio. In estate sono ottimi per idratare l'organismo.

E, nell'epoca dei social, non si può nascondere che questo Melone Dino sia anche un frutto molto "instagrammabile", tanto che su Instagram e TikTok è diventato presto virale.