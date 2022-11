5 frullati alleati della vista: le ricette da preparare a casa

Presbiopia, miopia, astigmatismo, cataratta, ipermetropia: sono i più comuni disturbi della vista che interessano il 75% della popolazione. Sottoporsi a periodici controlli, farsi consigliare da un esperto sull'eventuale uso di occhiali sono sicuramente i primi passi da compiere per prendersi cura degli occhi, ma ci sono alcune azioni e buone abitudini quotidiane che possono accorrere in aiuto.

La verdura e la frutta alleate della vista

Assumere quotidianamente frutta e verdura è fondamentale, ad esempio, per rallentare la perdita di acutezza visiva. Una dieta che contenga vitamine C, E e A, insieme ad antiossidanti, alimenti con Omega 3 diminuisce la pressione nell'occhio legata al glaucoma, riduce il deterioramento della retina e la comparsa della cataratta.

Una sana abitudine quotidiana, dunque, è quella di assumere questi alimenti adatti alla vista bevendo un buon frullato o uno "smoothie" (a quest'ultimo viene aggiunto un elemento congelato, la frutta stessa a cubetti o del ghiaccio). Ecco 5 ricette per un frullato alleato della vista da preparare in casa:

Cetriolo, mela e carota

Un frullato a base di cetriolo, mela e carota è fresco, buono e ideale per gli occhi. Il cetriolo, infatti, è un ortaggio ricco di acqua, minerali e vitamine del gruppo B. E' ricco di acido folico, vitamina C, ferro, potassio, calcio, magnesio, fosforo e zinco. La mela è diuretica, aiuta l'eliminazione delle tossine, contribuisce all'idratazione dell'organismo, essendo costituita all'80% da acqua. E' ricca di fibre e migliora la qualità del sangue che irriga il contorno occhi. Le carote prevengono i sintomi dell'invecchiamento in generale e della vista in particolare grazie al loro elevato contenuto di betacarotene e vitamina A.

Pomodoro, carota e cetriolo

I pomodori sono ricchi di vitamina A, che fa bene alla vista. La carota e il cetriolo, come già detto, sono dei toccasana per gli occhi. Insieme il gusto resta delicato, fresco e piacevole.

Ananas, kiwi e spinaci

Gli spinaci sono ricchi di vitamina A, il kiwi contiene vitamina C che aiuta a proteggere le molecole vitali dai radicali liberi e previene la cataratta, l'ananas, infine, riduce il rischio di perdita di acutezza dovuto all'invecchiamento grazie alla vitamina A. Inoltre, possiede un enzima proteolitico chiamato bromelina che ha proprietà antinfiammatorie e anticoagulanti.

Cavolo rosso, mela e pera

Ecco un frullato ideale nei mesi freddi, nonché un ottimo alleato degli occhi. Il cavolo rosso, ma anche la mela e la pera sono ricchi di vitamina A. Il cavolo rosso, inoltre, contiene antociani, calcio e potassio, indispensabili per proteggere i capillari della retina, migliorano l'acutezza visiva e prevenire le malattie degenerative dell'occhio.

Mirtilli, yogurt e cocco

Tra i sapori del bosco e quelli esotici, ecco un frullato creativo e ricco di antiossidanti. I mirtilli contengono flavonoidi e antociani che aiutano a riparare le cellule nervose della retina e a ridurre l'azione dei radicali liberi. Sono inoltre ricci di vitamina E che rallenta la progressione della cataratta. Uniti a dello yogurt greco e a un po' di cocco grattugiato, il risultato sarà davvero goloso.