I fichi fanno bene alla salute? Proprietà e benefici del frutto dell’estate

I fichi sono dei frutti che in tavola non mancano mai in estate. Quando il caldo si fa sentire e la stagione estiva raggiunge il suo apice, infatti, questi frutti non mancano mai sulle tavole.

Da mangiare a fine pasto, o proprio come un piatto completo, insieme al prosciutto crudo, il fico è presente in Italia in tante varietà e colori. Ci sono i fichi con la buccia verde, quelli con la buccia nera, quelli più morbidi e succosi, quelli dalla polpa più compatta. Sono buoni, freschi, dolcissimi e il loro gusto è davvero inconfondibile. Ma mangiare i fichi fa bene alla salute? Quali sono le proprietà di questo frutto? Scopriamolo.

Proprietà e benefici dei fichi

I fichi sono ricchi di fibre e sono particolarmente consigliati a chi soffre di stitichezza o ha problemi intestinali perchè ricchi di fibre, rappresentano infatti dei veri e propri lassativi naturali. Sono efficaci, in particolare, a stomaco vuoto. Sono una vera fonte di energia naturale, perché ricchi di zuccheri, vitamine e sali minerali. Sono una riserva di energia naturale soprattutto per chi fa sport. Sono ricchi di calcio e altri minerali, per cui, un consumo regolare, assicura buona salute delle ossa, così come anche quella dei denti. Contengono antiossidanti naturali e polifenoli che contribuiscono a mantenere giovani le cellule del corpo e aiutano a prevenire diversi tipi di tumori tra cui seno, colon e prostata. I fichi permettono di tenere sotto controllo la glicemia. Sebbene siano zuccherini, infatti, potassio e magnesio che i fichi contengono, evitano l'innalzamento glicemico dopo i pasti.

Quante calorie hanno i fichi

In 100 grammi di fichi troviamo circa 50 calorie che non superano di molto quelle di altri frutti freschi. Sicuramente se parliamo di fichi secchi allora saliamo con le cifre: a differenza di fichi freschi, i fichi secchi apportano al nostro corpo 249 calorie ogni 100 grammi di prodotto.