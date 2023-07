I mille benefici del cocco, alleato di bellezza e salute

Il cocco è uno dei frutti protagonisti dell'estate, al grido di "cocco bello, cocco fresco" tiene compagnia nelle giornate al mare ed è una pausa gustosa, poco calorica, alleata di linea e benessere.

Inconfondibile per la sua buccia marrone dura e la sua polpa bianco latte, questo frutto è noto anche per la sua acqua, per il suo latte e per il suo olio, grande alleato di bellezza.

I benefici del cocco

Il cocco, oltre ad essere buono e piacevole nelle calde giornate d'estate, è anche un frutto carico di energia e ricco di benefici per l'organismo. Contiene diversi sali minerali, tra cui manganese, selenio, ferro e rame; è ricco di antiossidanti e fibre insolubili che aumentano il senso di sazietà e migliorano la salute dell’intestino. Ma vediamo nel dettaglio i principali motivi per cui mangiare cocco in estate (e non solo) fa bene:

rafforza le difese immunitarie è un diuretico naturale aumenta il senso di sazietà promuove il colesterolo buono ha proprietà anti-invecchiamento, antitumorali e antitrombotiche è un frutto molto idratante aiuta a combattere stress e stanchezza grazie a potassio fosforo e magnesio che contiene è un frutto contro la stitichezza perché ricco di fibre

Chi può mangiare il cocco

Il cocco non ha particolari controindicazioni, al contrario lo possono mangiare anche i diabetici perché ha un indice glicemico medio. Nonostante sia abbastanza calorico, nelle giuste quantità può essere inserito anche nella dieta; il suo latte è un'alternativa al latte vaccino per allergici e intolleranti. Si tratta di un frutto molto amato anche dai bambini.