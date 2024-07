Buccia della frutta, quando fa bene mangiarla (e quando no)

Esistono due categorie di persone: quelle che mangiano la frutta con la buccia e quelle che la levano sempre e comunque. Chi fa bene? Chi fa male? Al di là del gusto - che è indubbiamente soggettivo - è bene sapere che la buccia di alcuni frutti è ricca di sostanze buone per il nostro organismo, mentre la buccia di altri non è commestibile e, dunque, andrebbe tolta sempre.

Mangiare la buccia della frutta fa bene?

Molte bucce di frutta (e anche di verdura) possono apportare notevoli benefici alla salute, contengono vitamine, calcio, potassio, fibre. Vale anche per alcune radici e semi, sempre di uso più comune in cucina. Ma quali sono le bucce commestibili? Ecco un elenco di frutta e verdura la cui buccia non solo è buona al gusto ma può essere un toccasana per la salute:

mela

pera

prugna

melanzana

zucchina

kaki

carola

patata

cetriolo

agrumi non trattati: la buccia, oltre ad essere ricca ulteriormente di vitamina C e oli essenziali è un naturale antinfiammatorio, antiossidante e disinfettante.

Queste bucce commestibili, per essere mangiate, dovranno comunque essere accuratamente lavate non solo con acqua, ma anche con bicarbonato di sodio.

Le bucce della frutta che non vanno mangiate

Se le bucce precedentemente elencate sono buone da mangiare, esistono bucce che non sono commestibili. Si tratta, nello specifico, delle bucce di: