Le banane fanno bene alla salute: ecco i 10 vantaggi per l'organismo

La classica mela quotidiana toglierà anche i medici di torno, ma se al suo consumo si aggiunge anche quello di una banana, la sicurezza di godere di buona salute raggiunge una confortante certezza.

Purifica, mantiene in salute occhi e pelle, elimina un fastidioso senso di gonfiore e aiuta anche a sentirsi meno gonfi: queste e molte altre sono le proprietà benefiche del frutto che il sito Eat This, Not That! ha elencato per dimostrare come preferirlo ad un qualsiasi altro spuntino giornaliero possa addirittura arrivare a cambiare il corpo, giovando anche sull'umore quando è giù di corda.

1. Elimina il gonfiore. Secondo uno studio recente, le donne che mangiano almeno due banane al giorno prima del pranzo o della cena in 60 giorni riuscirebbero a ridurre il gonfiore addominale del 50%. Ciò accade perché, essendo ricca di potassio, questo tipo di frutta diminuisce la ritenzione dei fluidi.

2. Brucia i grassi. La banana contiene in media 12 mg di colina, una sostanza organica in grado di accelerare il processo di lipolisi, ossia il processo di degradazione dei lipidi, e quindi di bruciare i grassi. Altri alimenti che ne contengono in grandi quantità sono i semi di soia, il tacchino, il fegato di vitello, il lievito di birra e il tuorlo d'uovo.

3. Aumenta il buonumore. Grazie alla vitamina B9 o acido folico, si attiva la serotonina, l'ormone del buonumore, che raggiunge più velocemente il cervello. Alcuni studi hanno evidenziato una carenza di acido folico nel 50% dei pazienti affetti da depressione e alcuni medici consigliano di abbinare l'acido folico agli antidepressivi per aumentare il loro effetto.

4. Allontana ansia e stress. Le banane contengono anche il triptofano, un amminoacido essenziale per l'organismo umano, considerato un "precursore della serotonina". Questo composto, contenuto anche in legumi, carne, pesce, formaggi, latte, cioccolato e uova, può "curare" l'ansia e dare un sollievo a chi soffre di insonnia.

5. Aiuta a dormire meglio. Il triptofano stimola anche la produzione di melatonina, che favorisce il rilassamento e aiuta a regolare il sonno.

6. Potenzia i muscoli. Favoriscono la contrazione e il rilassamento dei muscoli grazie al magnesio, minerale essenziale per il funzionamento di tutto l'organismo che allontana il rischio di crampi dopo l'allenamento e ridona energie.

7. Aumenta il senso di sazietà. Le banane contengono il cosiddetto "amido resistente" che, come dice la parola, resiste al processo di digestione. In questo modo, l'appetito si affievolisce. Uno studio ha rivelato che sostituire solo il 5% dei carboidrati che assumiamo ogni giorno con alimenti ricchi di questo tipo di amido significherebbe bruciare il 30% dei grassi in più.

8. Riduce il colesterolo. Questo tipo di frutto contiene fitosteroli, molecole con una struttura molto simile a quella del colesterolo, ma con un'azione benefica, perché legano il colesterolo all'interno del lume intestinale impedendone l'assorbimento e favorendone l'espulsione fecale. Inoltre, le banane contengono vitamina B6, importante per la salute del cuore, per il sistema immunitario, per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

9. Migliora la digestione. Sono un'ottima risorsa di prebiotici che favoriscono la crescita e l'attività di Bifidobacterium e di lactobatteri, specie batteriche importanti per la salute digestiva dell'organismo.

10 Ronforza le ossa. Nonostante le banane non contengano un alto livello di calcio, possono favorirne l'assunzione grazie alla presenza dei prebiotici. Secondo uno studio riportato dall'American Journal of Clinical Nutrition, quando quest'ultimi fermentano nel tratto digestivo, aumentano l'abilità del corpo di assorbire calcio.