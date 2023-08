Anguria o melone, quale fa meglio?

Anguria e melone sono, senza dubbio, i protagonisti dell'estate. Sono freschi, zuccherini, buoni, ideali per una merenda sana e rigenerante nelle calde giornate estive. Ma quali sono le proprietò nutritive di questi frutti? Quali i benefici? Ed è meglio scegliere melone o cocomero per una dieta sana ed equilibrata? Cerchiamo di rispondere a tutti i dubbi.

Melone e cocomero, i frutti dell'estate

Sia il melone che il cocomero, appartengono alla famiglia delle Cucurbitacee e contengono molta acqua (pari rispettivamente al 95% e al 90%), ma anche preziose vitamine e sali minerali. Sono consigliati per reidratarci, dissetarci e placare la sensazione di fame. L’anguria ha più acqua ed è particolarmente diuretica; il melone però, contiene maggiori vitamine A, B e C ed ha più proprietà lassative o stimolanti gli intestini pigri.

Sia il melone che il cocomero sono ricchi di antiossidanti che rallentano l’invecchiamento cellulare e aiutano a rinforzare il sistema immunitario, hanno proprietà antinfiammatorie, depurano l’organismo e aiutano la circolazione. Contengono potassio, fosforo ferro e magnesio, che li rendono ottimi integratori naturali contro il caldo.

Scopriamo nel dettaglio quali sono le proprietà del melone e quali quelle del cocomero, per imparare a consumarli correttamente (senza abusare).

Proprietà del melone

Il melone deriva dal Cucumis melo, una pianta appartenente alla famiglia Cucurbitaceae. Esiste di tante varietà: Cantalupo, Dalton, Macigno, Prescott. Con molta probabilità, la sua terra di origine è l’Africa, ma ora è diffuso un po’ in tutto il mondo e in Italia viene coltivato in Sicilia, a Mantova e in altre zone, dal Nord a Sud.

Il melone è composto per il 90% di acqua, che la rende dissetante e poco calorica, ma contiene anche tanta vitamina A, antiossidante e protettiva dei tessuti della pelle e della mucosa. E' suggerito per depurare i reni e contro il bruciore di stomaco e assicura uno scarso apporto calorico e ha tante altre proprietà sotto elencate:

contiene molta acqua (90%) e quindi è dissetante e rinfrescante prevenendo la disidratazione

ha pochissime calorie

è ricco di ferro e dunque adatto a chi soffre di anemia

è un ricostituente naturale ed ha poteri tonificanti

aiuta a prevenire la formazione dei radicali liberi e l’invecchiamento cellulare

è un valido aiuto nella prevenzione delle smagliature

aiuta a contrastare la fame nervosa

migliora la capacità visiva e rinforza ossa e denti

ha proprietà diuretiche e depurative

ha effetti anti-gonfiore

ha proprietà disinfiammanti

aiuta a migliorare la circolazione

aiuta ad eliminare i trigliceridi in eccesso ed a tenere il colesterolo sotto controllo.

favorisce l'abbronzatura

Chi dovrebbe evitare il melone? Chi soffre di siabete e dispepsie per l’effetto lassativo. Inoltre per qualcuno il melone risulta poco digeribile.

Proprietà dell’anguria o cocomero

L’anguria proviene dal Citrullus lanatus, una pianta originaria dell’Africa, dove veniva coltivata già 5000 anni fa e fu portata in Europa dagli Arabi. in Italia sono coltivate l’anguria Romagnola, il gigante di Fontarronco, l’anguria di Viadana e il cocomero di Pistoia e di Faenza.

Proprio come per il melone, anche il cocomero è ricco di proprietà nutritive

contiene il 90% di acqua è, dunque, dissetante e rinfrescante

è un frutto energetico

è ricca di acqua ed aiuta a recuperare i liquidi persi

la vitamina C ed il potassio hanno un’azione depurativa e detossificante, utili per contrastare la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe e l’ipertensione

la polpa rossa contiene licopene, un idrocarburo appartenente al gruppo dei carotenoidi, che sono degli antiossidanti (spazzini dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento delle cellule) e che hanno un’azione preventiva contro i tumori

aiuta a proteggere la pelle dai rischi causati da un’esposizione prolungata ai raggi UV

è un aiuto naturale contro le malattie cardiache

contribuisce a tenere sotto controllo i livelli del colesterolo

aiuta a migliorare la qualità del sonno e dell’umore perché favorisce la produzione di serotonina nel nostro corpo

contiene un amminoacido, la citrullina che, stimolando la produzione di arginina, produce una vasodilatazione dei corpi cavernosi del pene determinandone l’erezione; per questo l’anguria è considerata un afrodisiaco, un viagra naturale.

Anche in questo caso, il cocomero non risulta digeribile a tutti, inoltre, l'eccessiva presenza di potassio rispetto al sodio potrebbe fare insorgere crampi muscolari.