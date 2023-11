Arriva l'espresso notturno Roma-Cortina. Ecco quanto costano i biglietti

Er Cipolla, in Vacanze di Natale 2000, a bordo di una improbabile Ritmo abarth gialla, era riuscito a percorrere la strada da Roma a Cortina d’Ampezzo in appena 4 ore e 6 minuti. Il nuovo servizio di Trenitalia non sarà altrettanto veloce ma, di sicuro, più confortevole e certamente elegante. Dal 15 dicembre parte l’espresso notturno “Cadore”, la linea Roma – Calalzo che permetterà di viaggiare tra la Capitale e Cortina d’Ampezzo. Un nuovo servizio a cura di FS Treni Turistici Italiani per il quale, tra l’altro, sono disponibili i primi biglietti.

Viaggio notturno

Il viaggio notturno per raggiungere la “Regina delle Dolomiti” prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione, si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. Visto che in molti utilizzeranno il convoglio per andare a sciare, sono stati allestiti spazi appositi per stipare l’attrezzatura sportiva dei passeggeri. Il collegamento Roma – Cortina sarà attivo durante tutti i week end tra il 15 dicembre 2023 ed il 25 febbraio 2024, con alcune corse aggiuntive nel periodo natalizio 18 dicembre - 3 gennaio.

Quanto costa il biglietto

L’espresso è dotato di 220 posti letto, in cabine singole e doppie e cuccette da 2 a 6 unità, prenotabili anche in gruppo. Il biglietto, bisogna dirlo, non è dei più economici ma bisogna tenere conto che il ticket è incluso anche di “posto letto”. Il biglietto minimo per viaggiare costa 160 euro e basta per alloggiare in una cuccetta a 6 posti ad uso “promiscuo”: vuol dire che dentro ci potranno essere altri passeggeri uomini e donne. Insomma, un piccolo ostello su rotaie. Chi vuole una maggiore privacy può sborsare 385 euro per un vagone letto a uso esclusivo con cena inclusa. 210 euro, invece, per una cuccetta a 4 posti ad uso singolo o promiscuo mentre il biglietto può arrivare anche a 610 euro a persona se si vuole l’utilizzo esclusivo di alcuni ambienti.