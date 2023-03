A la Casa del Cinema la prima edizione del Premio Film Impresa

Martedì 12 e mercoledì 13 aprile 2023 presso la Casa del Cinema a Villa Borghese si terrà la prima edizione del Premio Film Impresa, una due giorni per scoprire il cinema d'impresa.

La manifestazione ideata e realizzata da Unindustria attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, con il supporto di Confindustria si pone l’obiettivo di valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e dei suoi lavoratori.

Durante l’evento, le proiezioni delle pellicole si alterneranno ad incontri e talk tematici su sostenibilità, creatività, capitale umano, formazione. Saranno assegnati dei Premi speciali a personalità che nel corso della loro attività e carriera hanno saputo raccontare il mondo del lavoro e dell’impresa. Fra i premiati ci sarà il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore che riceverà il Premio speciale consegnato dal Vice Presidente Alberto Marenghi di Confindustria, mentre l’attrice Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani riceveranno un altro Premio speciale consegnato dal Presidente di Unindustria Angelo Camilli. Invece, il regista Yuri Ancarani riceverà il Premio Olmi, promosso da Edison e Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale, per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d’impresa.

La giuria sarà presieduta dal regista Paolo Genovese e sarà completata da esperti del settore, manager ed imprenditori: nello specifico, oltre al Presidente di Unindustria Angelo Camilli e al Presidente del Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria Antonio Alunni ci saranno la regista e montatrice Esmeralda Calabria, la regista Wilma Labate, il regista Luca Lucini, l’economista, manager culturale e ambientalista Giovanna Melandri e l’attrice Luisa Ranieri. Fra le categorie premiate ci saranno: “Miglior Film d’Impresa Area Narrativa - Umana, Miglior Film d’Impresa Area Documentaria - UniCredit, Migliore Film Innovative Image & Sound - Almaviva. La Direzione artistica con lo staff del Premio Film Impresa assegnerà il Premio Speciale alla Creatività - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il presidente del Premio Giamapaolo Letta vede nel Premio Film Impresa il momento per raccontare le avventure, la passione all’interno dell’impresa e non esiste strumento migliore del come l’audiovisiva e quindi il cinema. Il Presidente di Unindustria Angelo Camilli sottolinea come nel Lazio oltre 32mila addetti lavorano nel settore audiovisivo e che questi rappresentano il 14% d’Italia. “Il Premio Film Impresa vuole far emergere il fascino dell’immaginario del cinema, l’innovazione e le grandi competenze che esprime a livello industriale il settore audiovisivo”. “Questo Premio intende far conoscere sia l'eccellenza (quella dei grandi autori di cinema chiamati a farlo) sia il talento emergente che scopre nuovi modi per raccontare il mondo delle imprese e il modo in cui le imprese abitano il mondo», afferma il Direttore Artistico del Premio Mario Sesti.

Il Premio Film Impresa è patrocinato da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, ANICA, ICE, UNA, Archivio Nazionale Cinema Impresa e Fondazione Cinema per Roma. Gli sponsor dell’iniziativa sono Almaviva, Edison, Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit. Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Adnkronos, Ega, Anybit, Tecnoconference Europe