Coronavirus, valore RT in calo: "Misure adottate efficaci, non bisogna mollare"

Contagiosità del Coronavirus in calo nella regione Lazio ma guardia alta. Questo il monito che accompagnerà Roma in questo secondo weekend di novembre. Perche se è vero che il valore RT in calo a 1,04 nella regione Lazio è un dato incoraggiante ad indicare che il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci, dopo le immagini dello scorso fine settimana dalle spiagge e dalle vie del Centro della Capitale non "bisogna mollare proprio adesso e fare attenzione questo weekend a mantenere il rigore nei comportamenti ed evitare assembramenti", come ricorda l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

Alla giornata di venerdì 13 novembre sono 62399 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 59121 sono in isolamento domiciliare, 3018 sono ricoverati non in terapia intensiva, 260 sono ricoverati in terapia intensiva. 1586 sono i pazienti deceduti e 14680 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 78665 casi.

Ma se è vero che il valore RT , ovvero la misura della potenziale trasmissibilità della malattia legata alla situazione contingente, cioè la misura di ciò che succede nel contesto è in calo, nella Capitale verranno adottate oltre a quelle del Dpcm altre misure atte a contenere il contagio da Covid19 con transenne e accessi contingentati nelle principali strade dello shopping di Roma come via del Corso e via Cola di Rienzo. Pattuglie delle forze dell'ordine anti assembramento nei parchi e sul litorale di Ostia, anche qui con possibili varchi di accesso mobili a secondo dell'afflusso di gente.

Poi due stazioni della metro chiuse nel weekend e, domenica 15 novembre, il blocco del traffico. Il tutto mentre resteranno chiusi anche maxi store commerciali e mercati, oltre i centri commerciali come da ultimo Dpcm. Sarà un fine settimana particolare quello nella Capitale dove il messaggio resta chiaro: non bisogna abbassare la guardia nella battaglia contro il Coronavirus.

Coronavirus i dati del 13 novembre 2020

Come si evince dal quotidiano bollettino delle Asl del 13 novembre, su oltre 28mila tamponi eseguiti nel Lazio si sino registrati 2926 casi positivi (+239 rispetto alle 24 ore precedenti), 34 decessi e 411 guariti con il rapporto tra positivi e tamponi è salito leggermente con 3018 ricoveri (+65 rispetto a giovedì) e 260 in terapia intensiva (+1).

I casi Covid a Roma del 13 novembre

Nella Asl Roma 1 sono 470 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentadue sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 49, 56, 66, 67, 74, 78 e 87 anni con patologie.Nella Asl Roma 2 sono 537 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centonovantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. si registrano sei decessi di 70, 79, 82, 84, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 488 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

I contagi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 43 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 421 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 234 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 76, 93 e 94 anni con patologie.

I nuovi positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 732 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 192 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 75, 77 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 220 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sette decessi di 48, 62, 75, 79, 81, 82 e 84 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 161 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 57, 78, 83 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 159 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso ci 72 anni con patologie.

Potenziare territorio con terapie efficaci

"Occorre potenziare il territorio dotandolo dei mezzi diagnostici più performanti e delle terapie più innovative ed efficaci. Questo è uno dei nodi strutturali e strategici sui quali intervenire per battere il virus e dare maggior respiro e serenità al lavoro dei medici e dei professionisti sanitari ospedalieri ai quali va il nostro incondizionato e fraterno ringraziamento". Lo suggerisce il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, facendo il punto della situazione di Roma e del Lazio. "Grazie colleghe e colleghi ospedalieri e del territorio per il vostro impegno. Con voi ce la faremo", conclude Vaia.

Ritardo fornitura del vaccino

Ritardi si registrano però nella fornitura del vaccino antinflluenzale, come spiegano dall'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: “L’eccezionale aumento di richiesta di vaccino antinfluenzale in Italia, ha fatto sì che la richiesta di vaccino sia al momento nettamente superiore alla disponibilità dello stesso, malgrado le aziende produttrici abbiano preventivamente incrementato la produzione di vaccino. La domanda crescente in maniera esponenziale non ha permesso alle aziende produttrici che hanno vinto la gara di riuscire a soddisfare tutte le necessità da parte delle ASL/AO, per cui nelle ultime settimane non sono riusciti a rispettare le richieste sempre crescenti delle Aziende Sanitarie Laziali. Le difficoltà produttive a livello mondiale della grande quantità di dosi di vaccino sta dunque causando diversi ritardi nella distribuzione delle dosi, ma questo non comprometterà in alcun modo l’importante campagna di vaccinazione messa in campo dalla Regione Lazio che è stata la prima Regione Italiana a avviare la gara per l’acquisto di 2,4 milioni di dosi di vaccino e di queste già oltre un milione sono state distribuite e effettuate. Le aziende si sono impegnate a fornire un quadro maggiormente dettagliato a inizio settimana sulle prossime forniture".