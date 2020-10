Coronavirus Roma, liceo Manara chiuso per Covid: si fa didattica a distanza

Il coronavirus a Roma preoccupa studenti, docenti, dirigenti scolastici e genitori. Il liceo Manara di Monteverde è stato infatti chiuso precauzionalmente dalla preside Atala Grattarola per precauzione dopo i test anti Covid iniziati lunedì mattina.

Nella prima giornata di esami i positivi registrati sono stati stati sei: cinque studenti e un docente. Al tampone molecolare, tuttavia, tutti sono quindi risultati negativi. Un falso allarme che però non è stato sottovalutato e così la dirigente scolastica, in attesa dei tamponi molecolari di sette casi di positività riscontrati ieri ai test antigenici, ha deciso la chiusura.

Chiuso il liceo Manara di Monteverde

Ieri è stato il primo (nuovo) giorno di didattica a distanza. Anche oggi e domani il liceo resterà chiuso con gli studenti che seguiranno le lezioni da casa.

"Si comunica che, nell'attesa dei risultati complessivi delle screening epidemiologico della ASL RM3 presso il nostro Liceo, che ha coinvolto tutta la popolazione scolastica, e in considerazione del mancato ripristino della connettività internet, si ritiene opportuno attivare la didattica a distanza anche per i giorni di venerdì e sabato 2 e 3 ottobre 2020 per tutte le classi", spiega la preside Atala Grattarola in una nota.

La desione è stata della scuola

Una decisione dell'istituto e non della Asl di zona. A sottolinearlo è l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio: "La Asl non ha mai dato indicazione di chiusura della scuola. L'esperienza di testing sul campo del liceo Manara è stata molto importante. Sono risultate tutte negative le conferme degli ultimi tamponi del liceo". La Asl Roma 3 ha già interessato la dirigente scolastica.

I casi di coronavirus nelle altre scuole di Roma e provincia

Proseguono, intanto, le attività di screening al liceo Russell, nei pressi della fermata della metro Ponte Lungo. Qui i positivi accertati, nei giorni scorsi, erano ben 16. Le prossime scuole dove le Asl interverranno per i test rapidi ci sono i licei Peano e Primo Levi. Per quanto riguarda le altre città del Lazio, invece, toccherà all'istituto Savi di Viterbo e al liceo Severi di Frosinone.