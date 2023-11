Tra i rami d’ulivo c’è un nido enorme di api: “Hanno messo in fuga i raccoglitori”

Decine di migliaia di api, distribuite su più favi, sono state trovate tra i rami di un ulivo in un terreno ad est della capitale, nel comune di Tivoli.

Una presenza anomala

“Siamo in presenza di un’anomalia perché, questo nido, tra l’altro enorme, non dovrebbe trovarsi tra i rami dell’albero” ha spiegato l’etologo Andrea Lunerti, chiamato per rimuoverle. Solitamente questo tipo di insetti sceglie luoghi più appartati per proteggere la propria colonia. Ma le condizioni climatiche della scorsa estate, potrebbero aver spinto le api a trovare un sito di fortuna.

“Siamo stati chiamati perché le persone che erano venute a raccogliere le olive, sono state messe in fuga dalle api che erano su alcuni favi, caduti a terra” ha raccontato l’etologo, impegnato in tarda serata nell’aspirare le api che, trasferite in un’apposita arnia, sono state portate nel comune di Morlupo, alle porte di Roma.

Perché i favi sull'ulivo

Anche l’etologo, come i raccoglitori, è rimasto sorpreso della presenza di queste api. Ma perché avevano scelto un ulivo? “Le api, tra maggio e giugno, sciamano dal vecchi nido alla ricerca di un nuovo posto dove creare i favi. Lo scorso giugno è stato molto piovoso ed è allora possibile che abbiano trovato temporaneo riparo tra i rami, anziché nelle cavità degli alberi o delle rocce”. Poi però, forse perché bloccate dalla pioggia, sono rimaste sull’ulivo.

“Dopo qualche giorno di permanenza le api ceraiole hanno cominciato a realizzare i favi e così si è sviluppata la colonia. Solo che, in questo contesto, non sarebbero sopravvissute, perché si trova all’aperto”. La loro rimozione quindi, oltre che funzionale alla raccolta delle olive, è stata determinante anche per la loro sopravvivenza.